"داماك العقارية" تمنح عقدا بقيمة 200 مليون درهم لمشروع "برج ميرانو" بدبي

أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر، مؤخراً عن منح عقد بقيمة 200 مليون درهم إماراتي تقريباً لمشروع “برج ميرانو” الذي يقع في منطقة الخليج التجاري في دبي. وقد تم منح عقد الأعمال الرئيسية في المشروع لشركة كومودور للمقاولات ذ.م.م.

ويأتي منح هذا العقد الذي سيشمل الأعمال الرئيسية لمشروع “برج ميرانو” بعد أن تم الإنتهاء من أعمال البنية الهيكلية فيه. وتجري أعمال الحفريات في المشروع وصولاً لمستوى السطح، حيث تم أيضاً توصيل نظام إزالة المياه.

ووفق موقع مينا هيرالد، قال محمد الطحاينة، نائب رئيس أول للشؤون التجارية في شركة داماك العقارية: “نشعر بالرضا عن الخيارات التي اتخذناها عند تعيين مقاولين مشهود لهم بالكفاءة، والذين سيتكفلون بجزء كبير من الأعمال الانشائية في مشروع ’برج ميرانو‘، حيث نواصل تحقيق تقدم مطرد. نسعى جاهدين لتعيين مقاولين واستشاريين رائدين في قطاع الإنشاءات، والذين يتمتعون بسجل حافل من حيث جودة الأعمال والكفاءة في مواعيد التسليم”.

ويتألف “برج ميرانو” السكني من 29 طابقاً، وسيوفر عند استكماله في عام 2019، إطلالة خلابة على الكيلومتر المربع البلاتيني الراقي ضمن منطقة البرج في وسط مدينة دبي. ويُعَد هذا البرج نموذجاً للعمارة والتصميم الحضري، ويضم حوض سباحة، ونادي رياضي بتجهيزات حديثة، وموقف واسع للسيارات. كما يتيح هذا البرج السكني لقاطنيه إمكانية الوصول المباشر والسهل إلى المنطقة التجارية في دبي ومناطق الجذب فيها، وذلك بفضل قربه من محطتي مترو وطريقين سريعين رئيسيين.

ويضم “برج ميرانو” طابقاً سفلياً وطابقاً أرضياً وثلاث منصات، بالإضافة إلى 26 طابقاً من الشقق السكنية التي تتراوح في أحجامها بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، فيما تبدأ الأسعار من 575,000 درهم إمارتي.