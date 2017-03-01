فيديو: سعوديون غاضبون يشتكون عدم وفاء الصندوق العقاري بوعوده

أظهرت مقطع فيديو مصور من داخل مبنى صندوق التنمية العقارية السعودي تجمع عدد من المواطنين الغاضبين وهم يطالبون بلقاء مدير الصندوق أيهم اليوسف موضحين أن شكواهم تتعلق بعدم وفاء إدارة الصندوق بوعودها.

وقال أحد المواطنين إن إدارة الصندوق أحالته إلى البنوك التي تأخذ فوائد على القروض، مؤكداً أنه، وعدداً من المواطنين، طالبوا مقابلة مدير الصندوق إلا أن الأبواب كانت مغلقة أمامهم، وأشار بعض المواطنين بلغت فترات انتظارهم للقروض 12 عاماً.

وقال مواطن آخر إن إدارة الصندوق لم تلتزم بوعدها حين اشترطت عليه شراء أرض للحصول على القرض، حيث إنه تحمل قيمة الأرض ولم يحصل على أي دعم من الصندوق حتى الآن.

وناشد لمواطنون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي عهده وقالوا إنهم مظلومين.

وفي سياق منفصل، قالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء إن فوائد الـ75 ألف ريال ذهبت أدراج الرياح والتي أعلنها صندوق التنمية العقارية، سابقاً، حيث لم تتجاوز الحبر الذي كتبت به، وبدأت البنوك التجارية في تحديد أرباحها التي تجاوزت 70 بالمئة من قرض الـ500 ألف الذي اتفق عليه، فيما يتناقل المواطنون أخبار البنوك وهامش ربحهم باندهاش كبير وانتظار لتدخل الصندوق العقاري الذي لم يحرك ساكنا حتى الآن.

واختلفت البنوك السعودية التي أبدت جاهزيتها لاستقبال من صدرت لهم الموافقة على طلب التمويل المدعوم من قبل الصندوق وذلك بوضع هوامش ربحية مرتفعة ومختلفة، كل بحسب رؤيته، الأمر الذي جعل العديد من المستحقين يبدون استياءهم، نظراً لتشابه القروض العقارية المدعومة من الصندوق مع القروض الخاصة بالبنوك، مما يعني أن المستحق سيضطر إلى دفع مبالغ كبيرة تصل نحو 78 بالمئة من قيمة القرض.

وقالت الصحيفة اليومية إنها أجرت مسحاً ميدانياً على بعض البنوك المتعاقدة مع الصندوق مؤخراً للتأكد من نسبة الأرباح ومدى اختلافها عن القروض العقارية الخاصة بالبنك بعيداً عن برامج الصندوق العقاري وفق الآتي:

البنك أ، في حال كان القرض المدعوم من الصندوق بمبلغ 500 ألف على 20 سنة فإن النسبة تصل فيها إلى 4.80، وقيمة الأرباح لا تتجاوز 265 ألف ريال، علاوة على أن العميل سيكون ملزما بتأمين الدفعة الأولى 15 بالمئة أي ما يعادل 75 ألفاً، على أن يكون القسط الشهري 5810 ريالات، وبالتالي فإن إجمالي المبلغ مع الأرباح ستصل لنحو 766 ألفاً.

وقال البنك (أ) إنه في حال طلب العميل قرضاً عقارياً بعيداً عن الصندوق، فإن النسبة تنخفض إلى 3.7، وقيمة الأرباح 375 ألفاً، وسيكون العميل ملزماً بتأمين الدفعة الأولى 15 بالمئة أي ما يعادل 75 ألفاً على أن يكون القسط الشهري 3650 ريالاً، وبالتالي فإن إجمالي المبلغ مع الأرباح يساوي 876 ألف ريال.

وأوضح البنك (ب) أنه في حال كان القرض المدعوم من الصندوق بمبلغ 500 ألف على 20 سنة، ستكون قيمة الربح 374 ألف ريال، وسيكون العميل ملزما بتأمين الدفعة الأولى 15 بالمئة أي ما يعادل 75 ألفاً، على أن يكون القسط الشهري 3300 ريال، وبالتالي فإن إجمالي المبلغ مع الأرباح ستصل لنحو 874 ألف ريال.

وأضاف البنك (ب) أنه في حال طلب العميل قرضا عقارياً بعيداً عن الصندوق، فإن قيمة الأرباح ستكون 397 ألفاً، وسيكون العميل ملزماً بتأمين الدفعة الأولى 15 بالمئة أي ما يعادل 75 ألفاً، على أن يكون القسط الشهري 3100 ريال، وبالتالي فإن إجمالي المبلغ مع الأرباح يساوي 897 ألف ريال.

أما البنك (ج)، فقد اكتفى بقوله، إنه في حال طلب العميل قرضاً عقارياً بعيداً عن الصندوق، فإن قيمة الأرباح تصل لنحو 390 ألفاً، وسيكون العميل ملزما بتأمين الدفعة الأولى 15 بالمئة أي ما يعادل 75 ألفا، على أن يكون القسط الشهري 3700 ريال، وبالتالي فإن إجمالي المبلغ مع الأرباح يساوي 890 ألف ريال.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أنها حاولت التواصل مع أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، ولكنه لم يرد، وكذلك سعت ا للوصول إلى حمود العصيمي مدير عام إدارة العلاقات العامة بالصندوق عبر الاتصال وإرسال الرسائل، إلا أنه لم يتم الرد حتى ساعة إعداد هذا التقرير مساء أمس الثلاثاء.

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر المواطنين السعوديين وهم يحاولون لقاء مدير صندوق التنمية العقارية يرجى الضغط هنا