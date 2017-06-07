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عقارات

السعودية: ضبط 6 مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخارطة منها 2 خارج المملكة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
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السعودية: ضبط 6 مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخارطة منها 2 خارج المملكة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة الإسكان السعودية -ممثلة ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي)- عن إيقاف التسويق لستة مشروعات مخالفة لضوابط البيع على الخارطة في المنطقة الشرقية ومنها مشروعين خارج المملكة.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قالت وزارة الإسكان إن المخالفات تمثلت في التسويق لوحدات سكنية في مشروعين خارج المملكة بنظام البيع على الخارطة، والأخرى شركات تسوق لمشروعات داخلية على الخارطة دون الحصول على الرخص اللازمة لمزاولة النشاط.

 

وجاءت الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية والضبط القضائي لبرنامج "وافي"، مؤخراً، على مستوى المنطقة الشرقية، إذ شملت الشركات المسوقة للوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ لتلك المشاريع.

 

وتم إيقاف التسويق لستة مشروعات مخالفة لضوابط البيع على الخارطة، تمثلت في التسويق لوحدات سكنية في مشروعين خارج المملكة بنظام البيع على الخارطة، والأخرى شركات تسوق لمشروعات داخلية على الخارطة دون الحصول على الرخص اللازمة لمزاولة النشاط.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية ممثلة ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي) قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي عن انتهاء مهلة تصحيح وتعديل الأوضاع المخالفة لضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

 

وكانت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "وافي" أعلنت في  أبريل/نيسان الماضي عن ضبط 7 مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخارطة منها مشاريع خارج المملكة كان يتم التسويق لها في السوق السعودي في كل من الإمارات والمغرب وجورجيا والبوسنة وتركيا ولبنان من خلال المعارض والإعلانات تسويقية.

 

وبرنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي) هو الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع على الخارطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4 /12 /1437هـ، والذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة ودفعات ميسرة، ويحقق للمطورين العقاريين استثماراً آمنا يسهم في زيادة العرض للوحدات السكنية.

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