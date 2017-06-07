السعودية: ضبط 6 مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخارطة منها 2 خارج المملكة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة الإسكان السعودية -ممثلة ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي)- عن إيقاف التسويق لستة مشروعات مخالفة لضوابط البيع على الخارطة في المنطقة الشرقية ومنها مشروعين خارج المملكة.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قالت وزارة الإسكان إن المخالفات تمثلت في التسويق لوحدات سكنية في مشروعين خارج المملكة بنظام البيع على الخارطة، والأخرى شركات تسوق لمشروعات داخلية على الخارطة دون الحصول على الرخص اللازمة لمزاولة النشاط.