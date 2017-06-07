السعودية: المقترض يتحمل رسوم الأراضي البيضاء عند انتقال الملكية إليه

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية إن المقترض سيتحمل قيمة رسوم الأراضي البيضاء التي حددها النظام في حال انتقلت الملكية له باعتباره مالكاً للعقار وليس جهة التمويل رغم توثيق العقد ورهنه.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن طلعت زكي حافظ إن التعميم لم يفرق بين العقود وبين وضعية وحالات العملاء (متعثر وغير متعثر) أو يشير إلى ذلك، ولكن وبطبيعة الحال ومن الناحية العملية والمنطق وحفاظاً على حقوق جهات التمويل والتي من بينها البنوك، فإن مهلة الثلاث سنوات التي منحتها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) لتصحيح الوضع، لربما تكون كفيلة بتمكين جهة التمويل من إيجاد حل لوضع العميل المتعثر أو لجوء جهة التمويل إلى قضاء التنفيذ حفاظًا على حقوقها.

وأضاف "حافظ" أن نسبة التعثر لا تزال محدودة ومعقولة، حيث تمثل أقل من 1 بالمئة وهي أقل من نسبة التعثر في القروض الاستهلاكية التي هي بحدود 1.5-1 بالمئة.

وكانت "ساما" قد أصدرت قراراً، أكدت فيه على البنوك، والمصارف، وشركات التمويل في تعميم صادر عنها على ضرورة التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقاً للتعاقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه، كما أكدت على ضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتوعية العملاء بذلك.

وقال "حافظ" إن البنوك تبدأ بالتطبيق على عقود التمويل العقاري الجديدة فوراً من تاريخ صدور التعميم، أما بالنسبة للعقود القديمة أو القائمة، فقد أمهلت "ساما" البنوك وشركات التمويل ثلاث سنوات كحد أقصى لتصحيح الوضع.

وأضاف أن نسبة العملاء الذين ينطبق عليهم التوثيق ليست بالكبيرة نسبة إلى إجمالي محفظة التمويل، حيث لا تتجاوز تلك النسبة بإحدى جهات التمويل بالبنوك نسبة 4 بالمئة.

وكانت البنوك والمصارف وشركات التمويل قد شرعت في توثيق الرهون العقارية ونقل ملكيتها للمستفيدين، تنفيذًا للقرار الإلزامي، الذي أصدرته "ساما" بتعميم، طلباتهم بتوثيقها وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلًا عن رهنه.

ويبلغ عدد جهات التمويل العقاري المرخصة للممارسة نشاط التمويل العقاري بالمملكة (بنوك/ مصارف وشركات تمويل) على مستوى السعودية 18 من بينها 12 بنكاً/ مصرفاً.

وكانت وزارة الإسكان السعودية انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2016 من المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام. وكانت الوزارة قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.