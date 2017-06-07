إعمار تنوي إدراج نشاطها للتطوير العقاري في البورصة

أعلنت إعمار العقارية عن خطتها لإدراج نشاط التطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة بالبورصة بهدف خلق قيمة مضافة كبيرة لمساهميها. ويتوقع أن تكون عملية الطرح الأكبر من نوعها منذ طرح شركة إعمار مولز بالبورصة عام 2014.

وتخطط الشركة لطرح نسبة قد تصل إلى 30% من نشاطها للتطوير العقاري بدولة الإمارات من خلال عملية إدراج لكامل أسهم هذا النشاط في سوق دبي المالي وسوف تتحدد النسبة النهائية وفقاً لظروف السوق وقت الطرح. ومن المقرر أن يتم توزيع الجزء الأكبر من حصيلة بيع الأسهم على مساهمي إعمار.

وقد جاء التوجه نحو إدراج نشاط التطوير العقاري بالإمارات بالبورصة نتيجة مراجعة شاملة لقيمة أصول الشركة. وقد تبين من خلال تلك المراجعة وجود أهمية كبيرة لإظهار القيمة الحقيقية لنشاط التطوير العقاري بإعتباره أحد المصادر الرئيسية لأرباح مجموعة إعمار وذلك من خلال عملية طرح مستقل لأسهم هذا النشاط بالبورصة. وستتيح عملية الطرح للمستثمرين المهتمين بقصة نجاح نشاط التطوير العقاري لإعمار فرصة الإستثمار المباشر في هذا النشاط والإستفادة من قدرته المستمرة على النمو. وسوف تؤدي كذلك عملية الطرح إلى تحسين عملية تقييم إعمار بشكل عام حيث يتم إسناد القيمة الحقيقية لهذ الجزء الهام من نشاط المجموعة.

وبهذه المناسبة صرح محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار: "إن عملية الطرح المقترحة وتوزيع حصيلتها في شكل أرباح إضافية لمساهمينا ومن ضمنهم حكومة دبي تؤكد إلتزامنا المطلق بتحقيق أعلى مستويات القيمة لجميع مساهمينا مقابل دعمهم الغير محدود للشركة منذ تأسيسها عام 1997.

وأضاف العبار "نعمل على بناء إعمار جديدة إنطلاقاً من النجاح الذي حققناه حتى الآن مدعومين بمجموعة كبيرة من المشاريع التي مازالت في مرحلة التنفيذ والتي تتميز بمعالم معمارية فريدة من نوعها بما في ذلك برج خليفة و"البرج" الجديد بمشروع خور دبي. وسبيلنا لتحقيق تلك القيمة المضافة هو الإلتزام المطلق بتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائنا وهو ما سيشكل السمة المميزة لنشاط التطوير العقاري لإعمار بالإمارات العربية المتحدة في المرحلة المقبلة بهدف الإستمرار في مسيرة النجاح والتفوق. كما تتمتع الشركة بفريق إداري متميز من المتخصصين على أعلى المستويات المهنية يقودون أفرع الشركة المختلفة كما نقوم أيضاً بالإستثمار في تطوير العناصر الشابة الموهوبة من قادة المستقبل."







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