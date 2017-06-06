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الإسكان السعودية: تقنيات البناء الحديثة توفر 30% من قيمة البناء وأسرع بـ3 مرات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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الإسكان السعودية: تقنيات البناء الحديثة توفر 30% من قيمة البناء وأسرع بـ3 مرات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن تقنيات البناء الحديثة توفر أكثر من 30 بالمئة من قيمة البناء التقليدية وأسرع بنحو ثلاث مرات من طرق البناء الأخرى.

 

وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الوزارة أطلقت مبادرة الابتكار في تقنية البناء بهدف معالجة مشاكل الإسكان عبر تبني واعتماد تقنيات البناء الحديثة للوحدات السكنية في أسرع وقت وبجودة عالية تضمن استدامتها.

 

وأضاف الوزير -في مقطع فيديو نشرته الوزارة على حسابها بموقع "تويتر"- أن الوزارة تسعى لضخ وحدات سكنية بأسعار تتناسب والقدرة الاقتصادية للمواطن٬ بحيث تتراوح أسعارها بين 250 ألفاً إلى700 ألف ریال.

 

وكان "الحقيل" في أولخر مايو/أيار الماضي عن وجود خطة لوزارته تستهدف إنشاء نحو مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس القادمة، وقال "نود في تقنيات البناء العمل على محاور عدة لتحقيق ذلك، تتمثل بداية في السعر، إذ سيتم تخفيضه باستخدام تقنيات البناء بأسعار تبدأ من 250 ألف وحتى 700 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة، ومحور الوقت، إذ نتوقع أن يتم إنجاز الوحدة السكنية خلال 35 يوماً وحتى 6 أشهر".

 

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

 

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