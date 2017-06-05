الصندوق العقاري السعودي: 500 ألف الحد الأعلى للتمويل السكني المدعوم

قال مسؤول في صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان السعودية إن الحد الأعلى لمبلغ التمويل هو 500 ألف ريال (133500 دولار) وإن المستحق يستطيع الحصول على تمويل من البنك أو الشركة بما يعادل هذا الحد أقصى ويقوم الصندوق بدعم تكاليف التمويل للمستفيد.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن حميد الدين محمد حميد الدين مدير عام مراكز المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم التابع لصندوق التنمية العقارية إن مكة المكرمة احتلت المرتبة الثانية على مستوى المناطق من حيث عدد المستفيدين الذين صدرت لهم أرقام من قبل الصندوق بنسبة 16.81 بالمئة في برنامج التمويل المدعوم بواقع 5.176 مستفيد، خلال الأربعة أشهر الماضية.
وقال "حميد الدين" إن عدد المواعيد لدى مركز مستفيدي التمويل المدعوم (فرع جدة)، خلال الأسابيع الست الماضية للبناء الذاتي والوحدات الجاهزة بلغت 1204 مواعيد.
وأضاف إن التمويل المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف ينفذ بالتعاون مع البنوك والشركات المشاركة ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على سكن مناسب بشكل أسرع وخدمة جميع من هم على قوائم انتظار صندوق التنمية العقاري وعددهم 415 ألف مستفيد خلال 5 سنوات.
وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، بحسب الصحيفة اليومية، استمرار مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم في الرياض، وجدة، والدمام في استقبال من صدرت لهم "أرقام قيد" والذين بلغ عددهم 30.800 مستفيد خلال الأربعة أشهر الماضية.
ويلتزم "الصندوق" بتغطية كامل أرباح التمويل بنسبة 100 بالمئة للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال وأقل من ذلك، وسيتم إيداع الدعم شهريا في حساب المستفيد وأما من هم أعلى من 14 ألف ريال، فسيدعمهم الصندوق طبقا لحاسبة الدعم في موقع الصندوق العقاري بما لا يقل عن 35 بالمئة والمعيار في ذلك مستوى الدخل الشهري (الراتب + بدل السكن)، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة.
وتعتبر مراكز مستفيدي التمويل المدعوم ممثلة عن المستفيدين لدى البنوك والشركات التمويلية المشاركة في برنامج التمويل المدعوم، إضافة إلى استقبالها طلبات المستفيدين الحاصلين على موافقات بشكل مباشر، وآلية حصولهم على دعم الصندوق لبناء مسكنهم المناسب، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم عند مواجهة عقبات أو صعوبات من قبل البنوك أو الشركات، تمنع أو تؤخر حصولهم على التمويل، وحل جميع الإشكاليات عبر المتخصصين بشكل سريع.
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