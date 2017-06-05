الصندوق العقاري السعودي: 500 ألف الحد الأعلى للتمويل السكني المدعوم

قال مسؤول في صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان السعودية إن الحد الأعلى لمبلغ التمويل هو 500 ألف ريال (133500 دولار) وإن المستحق يستطيع الحصول على تمويل من البنك أو الشركة بما يعادل هذا الحد أقصى ويقوم الصندوق بدعم تكاليف التمويل للمستفيد.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن حميد الدين محمد حميد الدين مدير عام مراكز المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم التابع لصندوق التنمية العقارية إن مكة المكرمة احتلت المرتبة الثانية على مستوى المناطق من حيث عدد المستفيدين الذين صدرت لهم أرقام من قبل الصندوق بنسبة 16.81 بالمئة في برنامج التمويل المدعوم بواقع 5.176 مستفيد، خلال الأربعة أشهر الماضية.