حملة لشراء المساكن لأسر الأيتام بمدينة سعودية

تستعد لجنة كافل اليتيم بخيرية القطيف شرق السعودية لإطلاق حملتها الرمضانية لشراء وتحسين مساكن الأيتام بعنوان "بعطائك نحقق حلمه" التي يستفيد منها الأيتام الأكثر تضرراً واحتياجاً.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أوضح رئيس لجنة كافل اليتيم بالجمعية بسام العلقم أن عملية اختيار الأسر لبرنامج شراء المساكن تتم وفق أسس دقيقة ومعايير معتمدة تأتي بعد توافق وإجماع من اللجنة على مختلف الأبعاد الاجتماعية والصحية والمادية، التي تلعب دوراً بارزاً في تقييم واختيار الأسر المستحقة المستوفية للشروط.