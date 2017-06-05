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عقارات

حملة لشراء المساكن لأسر الأيتام بمدينة سعودية

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
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حملة لشراء المساكن لأسر الأيتام بمدينة سعودية

تستعد لجنة كافل اليتيم بخيرية القطيف شرق السعودية لإطلاق حملتها الرمضانية لشراء وتحسين مساكن الأيتام بعنوان "بعطائك نحقق حلمه" التي يستفيد منها الأيتام الأكثر تضرراً واحتياجاً.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أوضح رئيس لجنة كافل اليتيم بالجمعية بسام العلقم أن عملية اختيار الأسر لبرنامج شراء المساكن تتم وفق أسس دقيقة ومعايير معتمدة تأتي بعد توافق وإجماع من اللجنة على مختلف الأبعاد الاجتماعية والصحية والمادية، التي تلعب دوراً بارزاً في تقييم واختيار الأسر المستحقة المستوفية للشروط.

 

وحث "العلقم" أبناء المجتمع على مد يد العون والمساعدة للأيتام في شهر الخير والعطاء من خلال التبرع لهذه الحملة الإنسانية.

 

ولفت إلى أن لجنة كافل اليتيم حققت نجاحًا كبيرًا خلال الثلاثة أعوام السابقة بدعم المحسنين من أهل الخير حيث تمكنت من شراء وبناء أكثر من 14 مسكناً وصيانة أكثر من 60 مسكناً آخر، داعياً الراغبين في الإسهام والتبرع إلى زيارة مكاتب الجمعية أو الإيداع المباشر في حسابات اللجنة.

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