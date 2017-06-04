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عقارات

انخفاض قيمة الصفقات العقارية في السعودية 33% خلال شهر

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
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انخفاض قيمة الصفقات العقارية في السعودية 33% خلال شهر

أظهرت بيانات حكومية حديثة انخفاض قيمة الصفقات العقارية التي شهدتها السعودية خلال شهر شعبان 1438هـ (مايو/أيار الماضي) حيث بلغت قيمتها 18.9 مليار ريال بانخفاض قدره 33 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

 

وأكدت البيانات الصادرة عن وزارة العدل انخفاض قيمة الصفقات العقارية في الثمانية أشهر الأولى من العام 1438 بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 149.7 مليار ريال، مقارنة بحوالي 212.4 مليار ريال تمت خلال نفس الفترة من 1437 هـ.

 

وتتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية؛ حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال شعبان 1438هـ نحو 13.8 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 23 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

 

وبلغت قيمة الصفقات التجارية حوالي 5.1 مليار ريال خلال شعبان 1438ﮬ، مسجلة انخفاضاً قدره حوالي 50 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

 

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر خلال شعبان 1438 هـ، إذ بلغت قيمتها 17.2 مليار ريال وبنسبة تصل إلى حوالي 91 بالمئة من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 862.1 مليون ريال.

 

وفيما يخص أكثر مدن المملكة نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شعبان، كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال بانخفاض قدره 37 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلتها منطقة جدة بنحو 2.6 مليار ريال بانخفاض قدره 12 بالمئة.

 

أما فيما يخص الصفقات التجارية، فقد كانت الرياض كذلك الأكثر نشاطاً، إذ بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شعبان الماضي حوالي 1.95 مليار ريال بانخفاض قدره 44 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من 1437 هـ.

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