مطعم في السعودية يحول أرضاً حكومية لموقف سيارات بعد نزع ملكيتها

تحولت أرض حكومية بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة -تم نزع ملكيتها من قبل أمانة الطائف قبل أشهر- إلى موقف سيارات لأحد المطاعم بعد أن تمت سفلتتها ورصفها في تغاض تام من الأمانة.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن القصة بدأت قبل أكثر من عام عندما تمت إزالة عمارة السبيعي الضخمة المكونة من عدة أدوار بعد نزع ملكيتها من قبل الأمانة بهدف توسعة تقاطع نفق مستشفى الملك فيصل، حيث تم نزع الملكية بمبلغ تجاوز 20 مليون ريال (5.33 مليون دولار).