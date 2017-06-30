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عقارات

مطعم في السعودية يحول أرضاً حكومية لموقف سيارات بعد نزع ملكيتها

أريبيان بزنس
الجمعة، 30 يونيو 2017
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مطعم في السعودية يحول أرضاً حكومية لموقف سيارات بعد نزع ملكيتها
مدينة الطائف

تحولت أرض حكومية بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة -تم نزع ملكيتها من قبل أمانة الطائف قبل أشهر- إلى موقف سيارات لأحد المطاعم بعد أن تمت سفلتتها ورصفها في تغاض تام من الأمانة.

 

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن القصة بدأت قبل أكثر من عام عندما تمت إزالة عمارة السبيعي الضخمة المكونة من عدة أدوار بعد نزع ملكيتها من قبل الأمانة بهدف توسعة تقاطع نفق مستشفى الملك فيصل، حيث تم نزع الملكية بمبلغ تجاوز 20 مليون ريال (5.33 مليون دولار).

 

وأضافت أنه بعد نزع الملكية وإزالة العمارة بالكامل، تحول موقع الأرض قبل أشهر إلى مواقف سيارات للمطعم، فيما قام المرور والأمانة بإغلاق التقاطع نهائياً أمام حركة السير وتمت إضافة الشارع المقابل للمطعم كمواقف بعد إغلاقه لعدم الاستفادة منه وسط استغراب من المواطنين بدفع هذا المبلغ الضخم من خزينة الدولة ومن ثم تحويل المكان إلى مواقف للمطاعم، وأيضاً إغلاق التقاطع الذي كان من المفترض أن تتم توسعته والاستفادة من الأرض بدلاً من هذا الهدر المالي الكبير.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر في أمانة الطائف إن إزالة المبنى كان لصالح توسعة شارع حسان بن ثابت وقد توقف المشروع بشكل مؤقت ومن المتوقع استكماله متى ما تمت الاعتمادات اللازمة.

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