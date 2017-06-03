أبوظبي "مساندة" تنجز مشروع الهير السكني بداية 2019

تعمل شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" على انجاز كافة أعمال مشروع الهير السكني في مدينة العين، وفقا للخطة المتبعة، تمهيدا لتسليم المشروع مع بداية عام 2019.

وقال المهندس يحيى محمد آل علي مدير إدارة البنية التحتية والمساكن بالإنابة في "مساندة"، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن الشركة تتولى تنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان في إمارة أبوظبي، من ضمنها ، مشروع الهير السكني، الذي يتكون من 300 وحدة سكنية مساحة أرض كل وحدة حوالي 2025 مترا مربعا، من بينها 30 قطعة أرض بمساحة 3600 متر مربع لكل وحدة سكنية، علاوة على محلات تجارية بمساحة 360 مترا مربعا ومسجدين بمساحة 2700 متر مربع و900 متر مربع، وتبلغ تكلفته الاجمالية 687 مليون درهم.

ويمتد المشروع على مساحة مليون متر مربع، ويعتبر من المشاريع الإسكانية المتكاملة، ونجح في الحصول على درجة تقييم اللؤلؤتين المعتمدة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، التي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، ويضم بنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية من حدائق ومساجد .