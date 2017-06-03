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أبوظبي "مساندة" تنجز مشروع الهير السكني بداية 2019

أريبيان بزنس
السبت، 3 يونيو 2017
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أبوظبي "مساندة" تنجز مشروع الهير السكني بداية 2019

تعمل شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" على انجاز كافة أعمال مشروع الهير السكني في مدينة العين، وفقا للخطة المتبعة، تمهيدا لتسليم المشروع مع بداية عام 2019.

وقال المهندس يحيى محمد آل علي مدير إدارة البنية التحتية والمساكن بالإنابة في "مساندة"،  وفق وكالة أنباء الإمارات، إن الشركة تتولى تنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان في إمارة أبوظبي، من ضمنها ، مشروع الهير السكني، الذي يتكون من 300 وحدة سكنية مساحة أرض كل وحدة حوالي 2025 مترا مربعا، من بينها 30 قطعة أرض بمساحة 3600 متر مربع لكل وحدة سكنية، علاوة على محلات تجارية بمساحة 360 مترا مربعا ومسجدين بمساحة 2700 متر مربع و900 متر مربع، وتبلغ تكلفته الاجمالية 687 مليون درهم.

ويمتد المشروع على مساحة مليون متر مربع، ويعتبر من المشاريع الإسكانية المتكاملة، ونجح في الحصول على درجة تقييم اللؤلؤتين المعتمدة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، التي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، ويضم بنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية من حدائق ومساجد .

وتتكون الوحدة السكنية في المشروع من طابقين عبارة عن 5 غرف نوم ومجلس رجالي وغرفة معيشة ومطبخ وغرفة خادمة وأخرى للسائق.

وأشار آل علي إلى أن شركة مساندة تنفذ حالياً مشاريع سكنية عدة في مدينة العين، تغطي أماكن متعددة لتوفر للمواطنين مساكن بمواصفات بناء عالية الجودة، مشيرا الى ان المساكن تتوافر فيها متطلبات الاستدامة حسب اشتراطات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني حيث تم تطبيق نظام اللؤلؤتين للمساكن مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات جميع المجمعات السكنية من متطلبات الاستدامة والتخطيط الحضري الجيد، من خلال توفير مسارات وممرات للدراجات الهوائية، وتصميم وتنفيذ حدائق مصغرة.

وقال المهندس ماجد حارب السويدي رئيس قسم المساكن الحكومية في هيئة أبوظبي للإسكان، ان حكومة أبوظبي تسعى لتقديم خدمات رائدة للمواطنين بهدف إسعادهم وسرعة تأمين الاستقرار السكني من خلال شراكات استراتيجية وتعاون وتنسيق مستمر لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين والمساهمة في سرعة حصول المواطنين على الدعم السكني.

وأوضح ان مشروع الهير السكني هو احد ثمار هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" ..مشيرا الى ان هذه الشراكات الاستراتيجية تأتي لتلبي احتياجات المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة ضمن مجمعات سكنية متكاملة تقدم أعلى مستوى من الراحة والرفاهية وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن.

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