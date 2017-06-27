7.2 مليار درهم استثمارات العرب في عقارات دبي خلال خمسة أشهر

بلغ إجمالي قيمة استثمارات العرب أكثر من 7.17 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2017، بنمو 45% مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وبلغ عدد المستثمرين العرب 4116 مستثمراً بزيادة تقدر ب 58% مقارنةً بنفس الفترة من العام المنصرم، حسب ماأفادت صحيفة الخليج.

وحل مواطنو دولة الأردن في المرتبة الأولى، تلاهم المصريون واللبنانيون والعراقيون. وحقق إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال الأشهر ال5 الأولى من العام الجاري 119 مليار درهم سجلت من خلال 31 ألفاً و639 إجراء.