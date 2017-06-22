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عقارات

المنطقة الوسطى.. أعلى سعر للعقارات في السعودية

أريبيان بزنس
الخميس، 22 يونيو 2017
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المنطقة الوسطى.. أعلى سعر للعقارات في السعودية

ارتفع مؤشر أسعار المنازل في المملكة العربية السعودية تسع نقاط بنهاية الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 83 نقطة مقابل 74 نقطة بنهاية الربع الرابع من العام 2016 واحتلت المنطقة الوسطى (منطقة الرياض) أعلى سعر متوسط للعقارات في المملكة بـ 2575 ريالاً للمتر المربع.

 

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية يوم الأحد الماضي أنه وفقاً للمؤشر الذي أطلقته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، السبت الماضي، لأسعار المنازل في المملكة فإن هذا يمثل أول ارتفاع ملحوظ في متوسط قيم أسعار العقارات السكنية منذ الربع الرابع 2015.

 

في حين انخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية بشكل مطرد خلال 2016 من 90 نقطة في الربع الأول من العام إلى 74 نقطة بنهاية الربع الرابع من العام نفسه.

 

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في الربع الأول من 2017 إلا أن المؤشر لا يزال يسير تحت نقطة الأساس للمؤشر وهي 100 نقطة.

 

وتم بناء هذا المؤشر اعتماداً على عينة تحوي أكثر من 40 ألف سجل عقاري مقدمة من بعض كبار مقدمي خدمات التمويل العقاري في المملكة، ويقيس هذا المؤشر التغير في أسعار العقارات السكنية بشكل ربعي ابتداءً من الربع الأول 2013، بينما نقطة الأساس للمؤشر هي 100 نقطة.

 

وتم بناء المؤشر باستخدام أسلوب الانحدار الهيدوني (التسعير حسب المنفعة) وهو الأسلوب نفسه المستخدم في عدد من مؤشرات أسعار المنازل الرئيسة في عدة دول كالمملكة المتحدة وأستراليا وكذلك الولايات المتحدة.

 

وبحسب المؤشر، فإنه خلال الربع الأول من 2017، حققت المنطقة الوسطى أعلى سعر للعقارات، حيث بلغ السعر المتوسط للمتر المربع نحو 2575 ريالاً، بينما بلغ السعر في الرياض نحو 2948 ريالاً للمتر المربع.

 

وحصلت المنطقة الجنوبية على أقل سعر متوسط للمتر المربع ليبلغ السعر نحو 1171 ريالاً للمتر المربع.

 

ومن المقرر أن يتم نشر مؤشر "سمة" لأسعار المنازل في أغسطس/آب المقبل.

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