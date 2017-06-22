المنطقة الوسطى.. أعلى سعر للعقارات في السعودية

ارتفع مؤشر أسعار المنازل في المملكة العربية السعودية تسع نقاط بنهاية الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 83 نقطة مقابل 74 نقطة بنهاية الربع الرابع من العام 2016 واحتلت المنطقة الوسطى (منطقة الرياض) أعلى سعر متوسط للعقارات في المملكة بـ 2575 ريالاً للمتر المربع.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية يوم الأحد الماضي أنه وفقاً للمؤشر الذي أطلقته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، السبت الماضي، لأسعار المنازل في المملكة فإن هذا يمثل أول ارتفاع ملحوظ في متوسط قيم أسعار العقارات السكنية منذ الربع الرابع 2015.