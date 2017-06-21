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عقارات

مجاناً.. بنك يسلم 400 منزلاً مؤثثاً لسعوديين محتاجين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
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مجاناً.. بنك يسلم 400 منزلاً مؤثثاً لسعوديين محتاجين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أبرمت مجموعة سامبا المالية السعودية -ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول- ووزارة الإسكان اتفاقية شراكة لتنفيذ مبادرة سامبا المجتمعية المعنية بتوفير وحدات سكنية مجاناً مؤثثة بالكامل للفئات المحتاجة في المجتمع.


وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن الاتفاقية تنص أن تستلم وزارة الإسكان الوحدات السكنية المؤثثة بالكامل والجاهزة للسكن فوراً، لتقوم الوزارة بدورها بتوزيع هذه الوحدات على الأسر الأكثر احتياجاً من بين المتقدمين لبرامج الوزارة بغرض الحصول على سكن مناسب.

 

وبلغ مجموع أفراد الأسر المستفيدة من الدفعة الأولى للوحدات التي سلمت إلى مستحقيها يوم أمس الثلاثاء 400 مواطناً ومواطنة والتي سيتبعها مراحل أخرى لتجهيز وتسليم وحدات سكنية من قبل مجموعة سامبا عبر مراحل زمنية قادمة لوزارة الإسكان لتقوم بتوزيعها على الفئات المحتاجة في مختلف مناطق المملكة ومساعدتهم في الحصول على السكن الكريم الذي يوفر لهم الاستقرار والأمان المعيشي.

 

ورحّب وزير الإسكان ماجد الحقيل عقب توقيع الاتفاقية بهذه الشراكة مع مجموعة سامبا لتنفيذ هذه المبادرة المجتمعية الريادية، بما تمثّله من ترجمة حيّة لمفهوم التكافل الاجتماعي، وتعكس روح الانتماء الوطني العميق، وأعرب "الحقيل" عن اعتزاز الوزارة بهذه الشراكة التي تعد نموذجاً للتعاون البنّاء مع القطاع الخاص ووصف المبادرة بالعمل الحقيقي والجاد تجاه تحقيق أهداف رؤية 2030 والتي تبدأ من المجتمع وتنتهي إليه.

 

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

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