معرض للعقارات البرتغالية في أبوظبي

أعلن المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "ايريس" الذي سيعقد دورته التاسعة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة بين 2 و 4 نوفمبر 2017 عن استضافة معرض العقارات البرتغالي.

وقال منظمو المعرض ان البرتغال تعد وجهة مثالية وآمنة لمستثمري العقارات حيث تتمثل أسباب ارتفاع رأس المال للعقارات البرتغالية بانخفاض التمويل والطلب الكبير على العقارات الجديدة ونمو التسعير المعتدل والاستقرار السياسي وقلة التقلبات لعملة اليورو وفرص تطوير أو تجديد تجارة العقارات.

وقد حصلت البرتغال على جائزة أفضل برنامج للإقامة على الصعيد العالمي في عامي 2015 و 2016 المقدمة من قبل برنامج الإقامة العالمي، نظرا لنظام التأشيرات الذهبية الذي يقدم مزايا مهمة للمستثمر وعائلته منها حرية السفر والعمل والعيش والدراسة في جميع الدول الأوروبية بالإضافة إلى تسريع عملية الحصول على الجنسية البرتغالية حيث بإمكان المستثمر الحصول على الجواز البرتغالي بعد 6 سنوات فقط.

وقال تياغو كامارا مدير عمليات "توب انفيستور فيزا": "تصل نسبة المرشحين لبرنامج الفيزا الذهبية عن طريق الاستثمار في العقارات البرتغالية إلى 97% حيث تبلغ قيمة الحد الأدنى للاستثمارات إلى 280,000 يورو والتي لها عوائد كبيرة على المستثمرين، ومن أصل 4578 تصريح صادر وصل عدد الرخصات للاستثمار في الممتلكات إلى 4314 وعدد الرخصات لنقل رأس المال إلى 257 و 7 رخصات للأنشطة التجارية التي أتاحت فرص عمل. ويبلغ مجموع قيمة الاستثمارات إلى 2.8 مليار يورو منها 2.53 مليار يورو لاستثمارات الممتلكات".

وأضاف قائلا: "للاستثمار في البرتغال فوائد عديدة منها تحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين تصل إلى 12% سنويا وخصوصا في المدن الرئيسية مثل لشبونة واوبورتو و غارف. عند اختيار الاستثمار في العقارات التي يمكن أن تنتج عوائد مرتفعة على الاستثمار بالإيجارات والاستفادة من السوق والاستثمار باستراتيجية الدخول-الخروج التي لها عوائد عالية".

ومن المقرر ان يستضيف معرض "ايريس" أهم المطورين العقاريين في البرتغال و الاستشاريين في مجال الإقامة والجنسية بدعم من السفارة البرتغالية في دولة الإمارات لتقديم فرص استثمارية قيمة للمستثمرين الإماراتيين و مختلف الجنسيات.





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