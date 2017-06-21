ديار للتطوير توقع اتفاقية لتسويق مشاريعها العقارية في الصين﻿

أعلنت "ديار للتطوير"، عن توقيع اتفاقية مع شركة "يو سي فوروارد" المتخصصة في استشارات المبيعات والتسويق العقاري، تتولى بموجبه إدارة وتنفيذ حملات ترويجية في مختلف أنحاء الصين بهدف تقديم "ديار للتطوير" للمستثمرين الصينيين وتعريفهم بالشركة ونشاطاتها.

وتعتبر "يو سي فوروارد" والتي يقع مقرها في العاصمة الصينية بكين، الشركة الوحيدة التي توفر خدمات تركز على استشارات المبيعات والتسويق العقاري في دبي مع التخصص بالسوق الصينية. وقد أدارت "يو سي فوروارد" عملياتها في دبي منذ العام 2016، وتوفر حلولاً شاملة لشركات التطوير العقاري في دبي الراغبة بدخول السوق الصينية.

ووفقاً للبيانات والإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ساهم المستثمرون الصينيون بأكثر من 10 مليارات درهم في سوق العقارات في دبي خلال السنوات الأربع الماضية. وأظهرت التقديرات أن الجالية الصينية سجلت نمواً سريعاً بنسبة بلغت 53% على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يدير الصينيون المقيمون في دولة الإمارات ما لا يقل عن 4,000 شركة في الدولة.

وستقوم شركة "يو سي فوروارد" بتنظيم حملات ترويجية لشركة " ديار للتطوير" هذا العام في الصين، والتي ستقام خلال الفترة من شهر يونيو وحتى ديسمبر 2017، في كل من بكين، شنغهاي، شين زين، وكذلك في مدينة سوتشو.

وقال ناصر عامر، نائب الرئيس للمبيعات في " ديار للتطوير": "تعتبر "يو سي فوروارد" الشريك المثالي لنا للاستفادة من الفرص الهائلة التي تزخر بها السوق الصينية، حيث تمتلك الشركة فهماً عميقاً ومعرفة واسعة بالسوق الصينية كما تدرك جيداً الخيارات التي يفضلها المشترون، إضافة إلى وجود مكاتب للشركة في كل من الصين ودبي. وقد أبدى المستثمرون الصينيون اهتماماً كبيراً في محفظة مشاريعنا العقارية في دبي، ويسرنا التعاون مع شركة "يو سي فوروارد" لطرح محفظتنا المتنوعة من المشاريع العقارية المرموقة في السوق الصينية من خلال حملات ترويجية منظمة".

من جانبه، أكد ريتشارد هوانج، رئيس مجلس إدارة "يو سي فوروارد": "يبدي المستثمرون الصينيون اهتماماً بالغاً بدولة الإمارات ودبي على وجه التحديد، حيث تشكل وجهة مغرية لقضاء العطلات بالنسبة للسياح الصينيين. ونحن على ثقة تامة أن الحملات الترويجية ستحقق نجاحاً استثنائياً يعود بالنفع على كلا الجانبين، مع الأخذ بالاعتبار الطلب المتزايد على المشاريع العقارية التي توفرها " ديار للتطوير".







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