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عقارات

1.5 كيلومتر طول أول شارع للاحتفالات في دبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
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1.5 كيلومتر طول أول شارع للاحتفالات في دبي

أكدت "إعمار العقارية" حرصها على أن يتضمن مشروع خور دبي الجديد الذي تقوم الشركة بتطويره أول وأطول شارع للاحتفالات في الإمارة مما يعزز مكانة دبي وجهة للفعاليات الثقافية والترفيهية وسياحة الأعمال في المنطقة.

وقالت مصادر لـ (البيان الاقتصادي) إن إعمار حرصت على أن يحتضن المشروع الشراع الذي يصل طوله إلى 1.5 كيلومتر ويبدأ من ضفاف منطقة (الجزيرة) وينتهي عند محيط البرج الجديد.

وتسعى إعمار من خلال هذه اللمسة المعمارية إلى أن يكون مشروعها الفريد حاضنة لهذا النوع من الشوارع التي تحفل بها الحضارات القديمة والحديثة كشارع الموكب في بابل وكذلك في الحضارات المعاصرة مثل طريق الشانزلزيه في باريس، وشارعي ريجينت واكسفورد في لندن وغيرها من الشوارع التي تنطلق منها المواكب لإحياء المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

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