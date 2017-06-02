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السعودية للكهرباء توقف بناء 2676 وحدة سكنية بالرياض

أريبيان بزنس
الجمعة، 2 يونيو 2017
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السعودية للكهرباء توقف بناء 2676 وحدة سكنية بالرياض

أوقفت الشركة السعودية للكهرباء -التي تديرها الدولة- مشروع بناء 2676 وحدة بإسكان الرياض الواقع في شمال مطار الملك خالد الدولي وذلك بسبب أعمال الكهرباء في الموقع "دون موعد محدد لاستئناف عملية البناء".

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود إن توقف المشروع جاء بسبب إصلاحات الأعمال الكهربائية، موضحاً أنه من شروط الشركة لكي تعمل على إطلاق التيار ضرورة إخلاء المنطقة وعدم البناء حتى يتم إطلاق الكهرباء مجدداً.

 

وفيما يخص الموعد المحدد لإطلاق التيار واستكمال المشروع، قال الأمير سعود إن إطلاق التيار لأكثر من ألفي قطعة يجب أن تتم تحت دراسة مكثفة للموقع، مضيفاً أن هناك تواصلاً مستمراً مع الشركة السعودية للكهرباء لإنهاء الإصلاحات قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

 

وكان عدد من المواطنين المستحقين قد تسلموا منتجاتهم قبل عامين من أجل بناء مساكنهم في مشروع إسكان الرياض، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 90 بالمئة إلا أن وزارة الغسكان طالبتهم بالتوقف فورياً عن البناء بطلب من شركة الكهرباء لإطلاق التيار.

 

وكانت وزارة الإسكان قد بدأت في توزيع مشاريعها بمدينة الرياض (أرض وقرض) شمال غرب المطار في العام 2015، وخضعت الأرض التي أقيم عليها المشروع لإجراءات ملائمة للبناء عبر اختبارات أقرتها هيئة المساحة الجيولوجية وتبع ذلك تأسيس البنى التحتية للمشروع. وقالت الوزارة، حينها، إن المشروع يعد واحداً من 11 مشروعاً تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، مبينة أنه عبارة عن أرض مطورة مع قروض للبناء عليها، ومن أول المشاريع التي بدأت الوزارة في توزيعها.

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