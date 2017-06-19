"فايف القابضة" تتولى إدارة فايسروي بالم جميرا بدلا من فايسروي

مجموعة التطوير العقاري والضيافة Five Holdings تخل بدلا من فايسروي لإدارة “فايسروي نخلة جميرا” في دبي وذلك خلال أقل من 3 أشهر على إطلاق الفندق الذي طورته الشركة بقيمة 1.17 مليار.

وسيتولى إدارة الفندق كبير مولشنداني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة FIVE القابضة (سكاي القابضة سابقا) بحسب بيان من الشركة العقارية التي تعمل انطلاقا م دبي والتي اعلنت اليوم أيضا عن إطلاق علامتها التجارية في قطاع الضيافة والفنادق وهي فنادق ومنتجعات فايف تحت مظلة الشركة الفرعية فايف للضيافة المحدودة.

وكشفت «فايف القابضة» عن هويتها الجديدة لأول مرة اليوم بعد أن كانت تعرف سابقاً باسم «سكاي القابضة»، واستوحى اسم الشركة الجديد من فكرة العناصر الخمسة، ويُعبر عن طموح المجموعة الدائم في تنمية محفظة ممتلكاتها الحالية التي تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار أمريكي.

وتعمل فايف القابضة في أربعة قطاعات رئيسة هي تطوير العقارات والضيافة وإعادة الهيكلة والاستثمار بهدف تحقيق الاستفادة من مختلف دورات قطاع العقارات.

وتتضمن محفظة عقارات «فايف القابضة» التي تصل قيمتها إلى ملياري دولار أمريكي فايسروي نخلة جميرا في دبي، وفيلا ميرا، وفيلا بيرا وكابادوكيا في قرية جميرا الدائرية، وبحر 4 في جميرا بيتش ريزيدنس، وسكاي ريزيدنسي.

وتصدر صناديق الاستثمار العقاري عادة سندات للاستثمار العقاري على شكل أسهم تستثمر في العقارات التي تدرّ الدخل ويشمل ذلك الرهون العقارية التي يمكن أن تُتداول مثل الأسهم عندما تطرح في السوق للعموم.

وتتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين اقتناء حصة في العقارات تمكنهم من تنويع مواضع استثماراتهم وقطاعاتها، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار تلك العقارات على المدى الطويل.



