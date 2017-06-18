الإسكان السعودية: الشقق المباعة بالتقسيط ستخضع لنظام "إيجار"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد نقلاً عن مصادر مطلعة إن المنازل والشقق التي تباع بالتقسيط ستكون ضمن اختصاصات نظام إيجار مستقبلاً مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق هذه المرحلة حتى الآن.

وأضافت صحيفة "الاقتصادية" أنه فيما يتعلق بتأجير المباني للجهات الحكومية أوضحت المصادر أن برنامج إيجار سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية.