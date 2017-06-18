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عقارات

الإسكان السعودية: الشقق المباعة بالتقسيط ستخضع لنظام "إيجار"

أريبيان بزنس
الأحد، 18 يونيو 2017
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الإسكان السعودية: الشقق المباعة بالتقسيط ستخضع لنظام "إيجار"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد نقلاً عن مصادر مطلعة إن المنازل والشقق التي تباع بالتقسيط ستكون ضمن اختصاصات نظام إيجار مستقبلاً مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق هذه المرحلة حتى الآن.

 

وأضافت صحيفة "الاقتصادية" أنه فيما يتعلق بتأجير المباني للجهات الحكومية أوضحت المصادر أن برنامج إيجار سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية.

 

وقالت المصادر إن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التي ستطبق على المباني التي سيسمح بدخولها في نظام إيجار.

 

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت على عدم السماح بضم المباني المتهالكة إلى نظام إيجار، فيما تسعى إلى العمل على تحديد أعمار المباني التي سيسمح بضمها في النظام حال إقراره.

 

وقالت الوزارة إنها ستقوم بتحديد جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بها، للتأكد من صحة وسلامة المباني وتقديم جودة عالية للمستفيدين.

 

وأوضحت أنه في الوقت الحالي لا توجد أي اشتراطات حيال عمر الوحدة التأجيرية، وإنما هي من مسؤولية الوسيط العقاري ورضا الأطراف.

 

وأضافت أنها تعتزم بدء تطبيق نظام إيجار للقطاع السكني خلال يونيو/حزيران الجاري أو يوليو/تموز المقبل بشكل تجريبي، فيما سيتم العمل بالنظام بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، وللقطاع التجاري مطلع 2018، فيما ستصرف عوائد نظام إيجار على صيانة النظام، ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض.

 

ويحكم نظام "إيجار" العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواءً كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.

 

ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقاً يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.

 

 

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