8600 من مليونيرات العالم يملكون بيتاً ثانياً في دبي

سجلت دبي نمواً لافتاً على قائمة «نيو ويرلد ويلث» الخاصة بملكية بيت ثانٍ لأثرياء العالم بين عامي 2015 و2016.
وكشفت الدراسة التي أعدتها الشركة، وفق صحيفة الخليج، عن ارتفاع عدد المليونيرات الذين يملكون بيتاً ثانياً في دبي من 8400 بنهاية عام 2015، إلى 8600 مليونير بنهاية عام 2016.
واشتركت مع دبي في معدلات النمو اللافتة كل من ميامي وبالم بيتش وسيدني، بينما تراجع عدد الأثرياء الذين يملكون بيتاً ثانياً في كل من لندن وباريس وروما.
لكن لندن بقيت على رأس القائمة حيث استقطبت 19500 مليونير.
ولا يتأهل الثري لدخول القائمة إلا في حال زادت ملكيته على 10 ملايين دولار، وإن كانت ثروات من شملتهم الدراسة تراوحت حول 100 مليون دولار.المزيد من أخبار الإمارات
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