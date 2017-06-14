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عقارات

السعودية: اعتماد 23 مخططاً لمشاريع إسكانية في 8 مناطق

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
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السعودية: اعتماد 23 مخططاً لمشاريع إسكانية في 8 مناطق

أكمل مركز خدمات المطورين في السعودية (إتمام) اعتماد 23 مخططاً لمشاريع عقارية تمثل المرحلة الأولى والثانية لمخططات مشاريع وزارة الإسكان بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 40 مليون متر مربع في عدد من مدن ومحافظات ومراكز المملكة وكذلك اعتماد مشروع تطوير شامل للقطاع الخاص بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض بمساحة 150 ألف م2.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال المشرف العام على مركز "إتمام" محمد الغزواني إن العمل يأتي نتيجة للتعاون بين الوزارة ممثلاً في "إتمام" ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة تخطيط المدن بالوزارة والأمانات التابعة لها في مختلف المناطق، حيث أنهت إجراءات الاعتماد في وقت قياسي بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد لتلك المخططات.

 

وأوضح "الغزواني" أن المشاريع توزعت على مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية وعسير وجازان والباحة وتبوك.

 

وأضاف أن اعتماد هذه المخططات سيضيف نحو 150 ألف وحدة سكنية، ستسهم في تلبية احتياج المواطنين في عدد من مناطق المملكة، وتحفيز العملية التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفير خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة للمواطنين.

 

إنهاء إجراءات 17 مخططاً

 

قال "لغزواني" إن المركز يعمل حاليا على إنهاء إجراءات اعتماد 17 مخططاً لمشاريع إسكانية في محافظات جدة، القنفذة، الليث، القوز، الخفجي، وعدد من محافظات ومراكز منطقة عسير والمدينة المنورة.

 

وأشار إلى التكامل المثمر بين شركاء مركز "إتمام" من مختلف الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه وتذليل جميع العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة، لما في ذلك من تأثير مباشر في توفير السكن للمواطنين وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

 

ماذا يقدم مركز "إتمام"؟

 

1- اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي

 

2- اعتماد مخططات التطوير الشامل

 

3- إصدار رخص البناء

 

4- إصدار شهادات إتمام البناء

 

5- ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة

 

6- ترخيص تطوير الأراضي على الخارطة

 

7- ترخيص تسويق مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية لمشاريع قائمة بالخارج

 

8- ترخيص عرض مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية لمشاريع قائمة بالخارج

 

9- إصدار شهادات تسجيل جمعية اتحاد الملاك

 

10- طلبات الاستثناءات

 

11- تسجيل الأراضي البيضاء

 

12- متطلبات السلامة والدفاع المدني

 

13- طلبات الشراكة مع وزارة الإسكان على أراضي المطورين

 

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