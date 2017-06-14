السعودية: اعتماد 23 مخططاً لمشاريع إسكانية في 8 مناطق

أكمل مركز خدمات المطورين في السعودية (إتمام) اعتماد 23 مخططاً لمشاريع عقارية تمثل المرحلة الأولى والثانية لمخططات مشاريع وزارة الإسكان بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 40 مليون متر مربع في عدد من مدن ومحافظات ومراكز المملكة وكذلك اعتماد مشروع تطوير شامل للقطاع الخاص بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض بمساحة 150 ألف م2.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال المشرف العام على مركز "إتمام" محمد الغزواني إن العمل يأتي نتيجة للتعاون بين الوزارة ممثلاً في "إتمام" ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة تخطيط المدن بالوزارة والأمانات التابعة لها في مختلف المناطق، حيث أنهت إجراءات الاعتماد في وقت قياسي بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد لتلك المخططات.