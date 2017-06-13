الإسكان السعودية: العائد المادي ليس هدف فرض رسوم #الأراضي_البيضاء

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت #وزارة_الإسكان#السعودية إن الحكم على انعكاسات فرض رسوم على #الأراضي_البيضاء وحجم تلك الرسوم لا يزال مبكراً وأن والهدف من فرضها إعادة التوازن إلى سوق الإسكان في المملكة وليس العائد المالي.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الوزارة إن الحديث عن ضعف الرسوم التي سيتم تحصيلها في المرحلة الأولى غير دقيق ولا يتناسب مع مبادرة وطنية تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف تنظيم بيئة الإسكان، والحد من الممارسات الاحتكارية في السوق، والإسهام في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم عبر دعم المعروض العقاري.