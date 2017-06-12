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عقارات

لوتاه لتطوير العقارات تطلق ذا ويفز

أريبيان بزنس
الاثنين، 12 يونيو 2017
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لوتاه لتطوير العقارات تطلق ذا ويفز

أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، عن إطلاق مشروعها الجديد المتميز- "ذا ويفز"، والذي يمتد على مساحة 175.905 قدم مربع، ويقدم وحدات مبتكرة مخصصة حصرياً للأغراض السكنية تعكس الإبداع في التصميم والذوق الفني المعاصر.
ويضم المشروع اثنتين من البنايات ذات الطراز الحديث يتميزان بتصميم أنيق فريد من نوعه، ويقعان في منطقة البرشاء جنوب وسيشتملان على 135 شقة. وتم تصميم البنايتين بحيث يشرفان على إطلالة خلابة ويعززان التفاعل الاجتماعي بدون المساس بخصوصية الشقق أو المساحة المخصصة لكل منها.  
وسيوفر المشروع المميز الجديد شققاً متنوعة بوحدات مكونة من استوديو وغرفة نوم واحدة وشققاً بطابقين تتراوح مساحاتها من 485 إلى 2000 قدم مربع. وتتميز الوحدات السكنية بشكل متناسق ولمسات رائعة تنسجم مع أرقى المعايير في القطاع،  وتحفل العناصر الداخلية بتصاميم مستوحاة من أفق مدينة دبي الرائع كما تتضمن المزايا الفريدة للتصميم المعاصر. ويقدم المشروع مساحات عيش واسعة مع نوافذ كبيرة ممتدة على مساحة الحائط توفر إضاءة طبيعية. كما جاءت المطابخ بتصميم خاص ومميز.
وتشمل مرافق مشروع "ذا ويفز" صالة استقبال فسيحة، وحمام سباحة فاخر، ونادي رياضي حديث مع غرفة البخار والساونا، إضافة إلى المواقف المغطاة وغير ذلك الكثير. ويمكن للسكان الاستمتاع  بأمسيات هادئة في فسحات ذات أجواء مذهلة تنتشر في أرجاء المشروع. ويقدم "ذا ويفز" بيئة طبيعية تشتمل على مناظر ساحرة تمنح السكان مشاعر السعادة والانتعاش وتوفر لهم تجربة لا تضاهى.
وتعليقا على الخطوة قال صالح عبدالله لوتاه المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: "يضيف مشروع "ذا ويفز" قيمة كبيرة لمشاريعنا في دبي، مع موقعه المتميز وأسعاره المنافسة التي تناسب كافة المستويات. وتجري حالياً أعمال الإنشاءات، حيث نحرص على الالتزام بتطبيق أرقى معايير الجودة في جميع جوانب المشروع حتى استكماله وتسليمه إلى العملاء وفق للجدول الزمني المحدد".
يذكر أن أعمال البناء في المشروع بدأت في سبتمبر من العام الماضي وتم استكمال ثلث الأعمال حتى الآن. وبفضل العلاقات الوطيدة مع المستثمرين، تم بيع 25% من وحدات المشروع قبل الإعلان رسمياً عن طرح الوحدات للبيع.  

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