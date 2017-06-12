السعودية تصدر 129 ألف رخصة بناء خلال 1437 ومكة والرياض تتصدران

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية نحو 129 ألف رخصة بناء في مختلف مناطق المملكة خلال العام 1437 هـ بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.4 بالمئة مقارنة بالعام 1436.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فقد بلغت المساحة الإجمالية لهذه الرخص نحو 435.4 مليون متر مربع، وتوزعت استخداماتها لأغراض سكنية وتجارية وصناعية وتعليم وصحة ومساجد وغيرها.