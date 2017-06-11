فايف القابضة تطلق صندوق استثمار عقاري بقيمة 2.1 مليار درهم

أطلقت شركة «فايف القابضة» صندوقًا استثماريًّا عقاريًّا بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي (570 مليون دولار أمريكي)، وهو أول صندوق استثماري عقاري يركّز على قطاع الضيافة في المنطقة وأكبرها حجمًا في المنطقة حتى اليوم.

ويعمل صندوق الاستثمار العقاري الجديد تحت إشراف «سوق أبوظبي العالمي» و«سلطة تنظيم الخدمات المالية» وهو يتضمن مشروع «فايسوري نخلة جميرا» في دبي الذي أقامته «فايف القابضة» بقيمة 4.3 مليارات درهم (1.17 مليار دولار أميركي)، وجميع مشاريع المجموعة المستقبلية التي تخضع إلى

الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وتصدر صناديق الاستثمار العقاري عادة سندات للاستثمار العقاري على شكل أسهم تستثمر في العقارات التي تدرّ الدخل ويشمل ذلك الرهون العقارية التي يمكن أن تُتداول مثل الأسهم عندما تطرح في السوق للعموم. وتتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين اقتناء حصة في العقارات تمكنهم من تنويع مواضع استثماراتهم وقطاعاتها، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار تلك العقارات على المدى الطويل.