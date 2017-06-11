"دبي للعقارات" تطلق مبيعات "كاسا فيفا" بمشروع "سيرينا"

أعلنت "دبي للعقارات عن إطلاق مبيعات "كاسا فيفا" الذي يمثل المرحلة الثالثة من مشروع "سيرينا" لسكن العائلات في "دبي لاند"، وذلك ابتداءً من يوم 12 يونيو 2017 بمركز مبيعات دبي للعقارات الذي جرى افتتاحه مؤخراً في الطابق التاسع ضمن مبنى فيجن تاور، الخليج التجاري.

ويأتي إطلاق مبيعات مشروع مساكن التاون هاوس "كاسا فيفا" على خلفية الإقبال الكبير على المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "سيرينا"، وهما "بيلا كاسا" و"كاسا دورا"، على الترتيب.

ويضم مشروع "كاسا فيفا"، المستوحى من فنون التصميم والعمارة المتوسطية الإسبانية، أكثر من 400 وحدة من منازل التاونهاوس بغرفتين وثلاث غرف نوم.

ويتكون مشروع "سيرينا" من أربعة تجمعات سكنية بأسعار معقولة تقوم بخدمتها ثلاثة مراكز مجتمعية إلى جانب مركز "البلازا". هذا يجعل من المشروع فرصة استثمارية مثالية للعائلات الباحثة عن نمط معيشة ديناميكي ينبض بالنشاط في مجتمع سكني تم تصميمه بكفاءة عالية ليوفر أعلى درجات الجودة في الإنشاء والتشطيبات والمرافق والخدمات، وبأسعار في متناول اليد.

وقال مسعود العور، رئيس الشؤون التجارية في دبي للعقارات: "تسهم دبي للعقارات من خلال تدشينها لمشروع كاسا فيفا في تعزيز المعروض العقاري بشريحة المنازل ذات الأسعار المعقولة، وهو ما يمثل أحد أهدافنا الرئيسية للعام 2017، حيث نواصل من خلال إطلاق مبيعات المشروع الجديد، العمل وفق رؤية حكومة دبي لتلبية الاحتياجات السكنية المتنوعة في الإمارة"،

وأضاف: "يقدم مشروع كاسا فيفا للمستثمرين والمستخدمين النهائيين خيارات سداد تنافسية ومنازل عالية الجودة ومرافق وخدمات عالمية المستوى وأسلوب معيشة راقياً، وعلى غرار مرحلتي مشروع سيرينا الأولى والثانية، كاسا دورا وبيلا كاسا، نحن واثقون بأن كاسا فيفا ستشهد إقبالاً هائلاً من سكان دبي".

ويتمتع مشروع "سيرينا" الواقع في "دبي لاند" باتصال مباشر مع شارع الإمارات، وتحيط به مجمعات طوّرتها دبي للعقارات، منها "ليان" و"الواحة". ويوفر المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8.2 مليون قدم مربعة، مجموعة متنوعة من وسائل الراحة العصرية، تشمل المرافق الترفيهية، وحمامات السباحة، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق لعب للأطفال، وعيادة. ويهدف مشروع سيرينا، الذي تحيط به مساحات خضراء خلابة تضفي على المشروع شخصية مستقلة وبارزة بعيدا عن صخب وزحام المدينة، إلى توفير مجتمع سكني نابض بالحياة برتقي بنمط معيشة السكان.







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