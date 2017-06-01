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السعودية: إحالة صك بمليون متر بطريق مكة - جدة للاستئناف

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
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السعودية: إحالة صك بمليون متر بطريق مكة - جدة للاستئناف

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الخميس أن وزير العدل وليد الصمعاني وجه بإحالة صك في منطقة حيوية على طريق مكة ـ جدة مساحته نحو مليون متر مربع إلى محكمة الاستئناف لدراسته.

 

وأوضحت صحيفة "الوطن" اليومية أن ذلك جاء ذلك بعد رصد عدة مخالفات للصك، حيث اتخذت المحكمة قرارها بإلغائه وما تفرع منه من صكوك إفراغ.

 

وأضافت أن أبرز مخالفتين للصك هي أنه لا يستند إلى ملكية سابقة أو منحة وأنه احتوى على إضافة تخالف ما تقرر في نظام القضاء.

 

وكانت وزارة العدل السعودية وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2016 لكافة كتابات العدل بعدم قبول أي مكاتبات ترد لها بشأن إفراغ صكوك التملك إلا بموجب خطاب موقع من وزير العدل نظراً لما لوحظ من صدور مكاتبات ترد لكتابات العدل مباشرة، من غير عرضها على الوزارة، وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ، مما يعد مخالفاً لتعاميم سابقة أصدرتها الوزارة في هذا الشأن.

 

 

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