وضع حجر الأساس لمشروع "عزيزي ريفييرا" بمدينة محمد بن راشد

أطلقت شركة "عزيزي للتطوير" اليوم العمليات الإنشائية في واجهة "عزيزي ريفييرا" المجتمع السكني الفاخر المستوحى من الريفييرا الفرنسية.

وجرت مراسم وضع حجر الأساس للمشروع البارز بحضور سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ميدان"، ومرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعةعزيزي.

وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تضخها عزيزي للتطوير العقاري في مشروع الواجهة المائية الواقع على ضفة قناة دبي المائية، 12 مليار درهم، وتتولى الأعمال الإنشائية للمشروع كلا من شركة "كي سي سي" للهندسة والإنشاءات، وشركة "أكتكو" للإنشاءات العامة.

وقال سعيد الطاير، بهذه المناسبة: "تلتزم ميدان بالعمل على تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والترفيه، وذلك عبر تطويرها لمجتمعات سكنية متكاملة في مواقع استراتيجية في الإمارة. وتعد شراكتنا مع عزيزي للتطوير في هذا الصدد، أحد أكبر خططنا العقارية طموحاً، بما تستهدفه من توفير مساحات فاخرة للسكن بأرقى المستويات في مشروع عزيزي ريفييرا تواكب الطلب المتنامي على هذه الفئة من العقارات. وتشهد دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص في الوقت الراهن اهتمام متزايد لدى المستثمرين الدوليين، وهو ما يزيد من ثقتنا في حيوية القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية".

ويشتمل مشروع عزيزي ريفييرا، بموقعه المميز في مدينة محمد بن راشد بالحي الأول ضمن مشروع ميدان، على 69 بناية سكنية متوسطة الارتفاع، تضم 13 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين شقق مكونة من غرفة واحدة، وغرفتين، واستديو، فضلاً عن حي كامل لتجارة التجزئة، وفندقين من فئتي الأربع وخمس نجوم.

وحرص المعماريون الذين عكفوا على استلهام عناصر الجمال والفن واسلوب الحياة الراقي في واجهة الريفييرا الفرنسية، على تضمين عزيزي ريفييرا كافة عوامل الحذب العصرية ومرونة الاستخدامات المتعددة، ومظاهر الفخامة الخارجية، وأن يعبر المشروع جنباً إلى جنب مع "ميدان ون مول"، وحي دبي للتصميم، عن مركزية إمارة دبي كمحور حيوي للأعمال في المنطقة، وهو ما يعزز من جاذبية المشروع للمستثمرين.

ويعد حي التجزئة المتكامل، من المكونات الرئيسية والبارزة ضمن مشروع "عزيزي ريفييرا"، وسيشتمل الحي على متاجر لأشهر الماركات العالمية، ومرافق متعددة للترفيه والتسلية، فيما سيحظى المشروع من جانب آخر بمسارات وأرصفة مجهزة ومخصصة لممارسة رياضة المشي، ووسائل نقل بحرية، ومرافق لرسو اليخوت، ومرفأ بحري متعدد الاستخدامات، وغيرها من المرافق.







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