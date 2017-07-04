4000 وحدة سكنية جديدة بأبوظبي في النصف الثاني

من المتوقع أن يشهد سوق أبوظبي العقاري خلال النصف الثاني من العام دخول 4 آلاف وحدة سكنية جديدة، تكرس حالة المعروض الزائد من الوحدات السكنية في السوق، وتدفع لاستمرار مرحلة تصحيح الإيجارات للاستمرار حتى نهاية 2017.

ووفقاً لأحدث تقرير لشركة جي إل إل للاستشارات العقارية وخبراء عقاريين في أبوظبي، فإن إيجارات أبوظبي تشهد حالة من التصحيح الإيجابي منذ بداية العام، ستتواصل حتى نهاية العام، في ظل المعروض السكني الذي يتزايد شهرياً، ما يتيح المجال أمام المستأجرين لاختيار السكن المناسب لدخولهم.

وأكد تقرير جي إل إل أمس، وفق صحيفة البيان، أن سوق أبوظبي سجل دخول 900 وحدة سكنية جديدة خلال الربع الثاني من العام، جاءت بشكل رئيس في مشاريع جزيرة الريم والروضة بشارع المطار، ورفعت عدد الوحدات السكنية إلى 250.9 ألف وحدة، فيما يتوقع أن يرتفع العدد بنحو 4 آلاف وحدة جديدة بنهاية العام، ليصل إجمالي الوحدات السكنية في أبوظبي مع بداية 2018، إلى 254 ألف وحدة، ترتفع إلى 259 ألف وحدة سكنية بداية عام 2019، وتتركز الوحدات الجديدة في جزيرة الريم ومنطقة الروضة في شارع المطار ومنطقة كورنيش أبوظبي.