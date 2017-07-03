ديار للتطوير تطلق حملة ترويجية للاستثمار في مشاريعها العقارية بدبي

أطلقت "ديار للتطوير" حملة ترويجية صيفية تضم مجموعة من أبرز مشاريعها الجاهزة وقيد التشييد ضمن إمارة دبي.

وتشمل الحملة باقة من العروض بما في ذلك تخفيض الدفعة الأولى إلى 5%، وتغطية حتى 100% من رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتتميز المشاريع العقارية التي تشملها الحملة الترويجية بمواقعها ضمن إمارة دبي، حيث توفر خيارات واسعة مثل مشروع "ميدتاون"، و"ذي آتريا"، و"مون روز"، فضلاً عن "كلايتون" و"برج مايفير" و"مايفير ريسيدنس" في منطقة الخليج التجاري و"روبي ريزيدنس" في واحة دبي للسيليكون.

وبهذه المناسبة، قال ناصر عامر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة "ديار للتطوير": "نعمل في ’ديار للتطوير‘ على تلبية المتطلبات المختلفة لعملائنا من المستثمرين، وخاصة ضمن النمو والتنوع السكاني الذي تشهده الدولة. ولهذا فإن مجموعة مشاريعنا المتنوعة تمتاز بالعديد من الخصائص التي تجعل منها فرصة استثمارية مناسبة. ومع إطلاق هذه الحملة الترويجية، فإننا نقدم الفرصة للمستثمرين للحصول على قيمة إضافية عند استثمارهم في أيٍ من المشاريع التابعة لشركة ’ديار‘ خلال فترة الصيف."

وتشمل الحملة الترويجية الوحدات العقارية في كلٍ من أفنان ودانية ديستريكت ضمن مشروع "ميدتاون" الذي يتمتع بموقعه الاستراتيجي في مدينة دبي للإنتاج. وسيتمكن عملاء شركة "ديار للتطوير" خلال العرض الصيفي من شراء الوحدات قيد الإنشاء في هذه المشروع بدفعة أولى مخفضة إلى 5%، وأقساط شهرية تبدأ من 6,500 درهم إماراتي. كما ستغطي شركة ديار 50٪ من رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

كما ستضم الحملة عدداً محدوداً من الوحدات السكنية في برج ذي آتريا السكني الذي يقع في منطقة الخليج التجاري، حيث سيتمكن العملاء من شراء الوحدات المعروضة والتي سيتم تسليمها نهاية العام الجاري بدفع 10% كدفعة أولى، وتمديد خطة الدفع حتى 18 شهراً بعد تسليم الوحدة. كما ستغطي شركة "ديار" رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي البالغة 4%.





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