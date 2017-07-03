شركات عالمية متخصصة بالإقامات والتجنيس تشارك في"أيريس" 2017 بابوظبي



أعلن المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "ايريس 2017" المقرر اقامته في مركز ابوظبي الوطني للمعارض ادنيك، عن استضافة شركات عالمية متخصصة في الإقامات والتوطين والتجنيس من مختلف دول العالم .

وقال منظمو المعرض انه نظرا للطلب المتزايد للحصول على الإقامات من قبل المستثمرين و رجال الأعمال من منطقة الشرق الأوسط سيتم إقامة معرض متخصص لهذا الغرض. و نظرا إلى الفوائد المترتبة على الاستثمار في البلدان الأجنبية بامتلاك عدد من العقارات حيث يصبح بإمكانهم السفر بدون الحاجة إلى تأشيرة.

وتركزشركة "سي أس جلوبال بارتنرز" في هذا المعرض على تعزيز الاستثمارات في جزر الكاريبي خصوصا جزر سانت كيتس ونيفيس وغرناطة ودومينيكا.

وأفادت ميشا روز إيميت مديرة شركة "سي أس جلوبال": " يعد برنامج سانت كيتس و نيفيسأول برنامج موثوق به للحصول على الإقامة والجنسية في العالم من خلال الاستثمار، وقد خضع البرنامج لتطبيقات مختلفة تعزيزية خلال العام الماضي ويقدم الآن ميزات حصرية منها عملية التطبيق

سيقوم معرض "ايريس 2017" بإضافة معرض مخصص لبرامج الهجرة والإقامة والتوطين في جميع أنحاء العالم لتوفير هذه الفرص للمستثمرين من الشرق الأوسط و شمال افريقيا.

وقال أنطوان جورج المدير التنفيذي لشركة"دوم" للمعارض،الشركة المنظمة لمعرض "ايريس": "يتركز المعرض على توفير فرصة ذهبية للمستثمر للحصول على إقامة وهجرة لمختلف دول العالم منها استراليا وكندا وقبرص وجزر الكاريبي والمانيا وهونغ كونغ واسبانيا واليونان والبرتغال وسنغافورة وماليزيا وبنما ونيوزيلندا وتايلاند ومالطا والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة، حيث بإمكان المستثمر مقابلة مستشارين ذو خبرة عالية في الهجرة والإقامة والجنسية المزدوجة".

و أضاف قائلا: "لقد قمنا بتصميم مؤتمر دولي لتوفير المعرفة حول برامج استثمارية دولية معينة ولمناقشة مباشرة مع الجهات الحكومية حول برامج مختلفة".

ومن المقرر ان يعقد المعرض الدولي للعقارات و الاستثمار "ايريس 2017" دورته التاسعة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة بين 2 و 4 نوفمبر 2017





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