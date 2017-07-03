تراجع إيجارات الشقق،وارتفاع الفلل بالشارقة في النصف الأول

قالت شركة الاستشارات العقارية الدولية "كلاتونز" أن الفيلات حققت الأداء الأبرز في سوق الإيجارات السكنية بإمارة الشارقة خلال عام 2017، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.7% في معدلات الإيجار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وأشات كلاتونز إلى أنه بعد النمو الذي حققه سوق وحدات الفيلات في الربع الأول، والثاني من العام، يبلغ متوسط قيمة الإيجارات السكنية للفيلات في الشارقة الآن ما يقارب 112.000 درهم إماراتي سنوياً. ويمثل النمو هذا العام، الارتفاع الأول في سوق إيجارات الفيلات منذ أواخر عام 2015، ويمكن اعتباره انعكاساً للوعي المتزايد بالتكلفة المناسبة جداً التي تأتي بها أسعار الفيلات في الشارقة، خصوصاً بعد مقارنتها بالأسعار في كل من دبي وأبوظبي، حيث يبلغ متوسط أسعار إيجارات الفيلات سنوياً ما بين نحو 140.000 إلى 150.000 درهم إماراتي.

ومن جهة أخرى، شهد سوق إيجارات الشقق السكنية في الشارقة استمراراً في هبوط معدلات الأسعار، حيث انخفضت أسعار الإيجارات بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2017 بعد انخفاض بلغ قدره 8.1% في عام 2016.

وتشير أبحاث شركة كلاتونز إلى أن منطقة النهدة، على سبيل المثال، شهدت أكبر نسبة انخفاض في مستوى الأسعار، بالمقارنة مع المناطق الأخرى التي تقوم الشركة بقياس حركة النشاط بها، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 10.9% بين شهري يناير ويونيو من عام 2017. ومن المثير للاهتمام في هذه السوق، أن أسعار الشقق السكنية المؤلفة من غرفة واحدة انخفضت بنسبة الخُمس تقريباً لتستقر عند 38.000 درهم إماراتي سنوياً، في حين أن الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم سجلت (70.000 درهم إماراتي في السنة) لتكون بذلك النوع الوحيد من الوحدات الذي ينجح في تسجيل أي معدلات نمو في المناطق التي يتم مراقبة نشاط السوق بها.

وتقول سوزان إيفليه رئيس مجلس إدارة شركة كلاتونز بالشارقة أن: "من المتوقع أن تستمر أسعار الإيجارات السكنية في التراجع خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يعكس على الأرجح انخفاض طفيف في أسعار الإيجارات في دبي بنسبة تتراوح بين 5% و 7% مع تحرك أصحاب العقارات للمنافسة في السوق.







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