"زايد للإسكان" يضيف نموذجا سكنيا جديدا في "بطين السمر" في رأس الخيمة

أعلن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" إضافته نموذجا سكنيا جديدا في مشروع مجمع بطين السمر السكني في إمارة رأس الخيمة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج يدرس متطلبات واحتياجات الأسرة الإماراتية من خلال إنشاء مساكن حكومية نموذجية بمواصفات عالمية حديثة مستدامة تلبي الطموحات وترتقي بمستوى المعيشة وتحقق رفاهية المواطنين.

وأضاف النعيمي ــ في تصريح له اليوم ــوفق وكالة أنباء الإمارات، أن البرنامج ماض في تحقيق استراتيجيته الرامية إلى إنشاء وتطوير مشاريع المجمعات والأحياء السكنية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية الداعمة لتوجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين، لافتا إلى سعي البرنامج الدائم إلى إيجاد خدمات مضافة تسهم في التيسير على المواطنين وتسخير الإمكانات التي تحقق سعادتهم وتلبي طموحاتهم.

من جهته أكد المهندس محمد إبراهيم المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية حرص البرنامج على توفير نماذج سكنية حديثة بأعلى معايير الجودة بما يحقق طموحات المواطنين ويلبي احتياجاتهم السكنية وسعادتهم ورفاهيتهم.

وأوضح أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار فئات المجتمع كافة من خلال تقديم منتج سكني نوعي يتم فيه مراعاة السعر الذي يجعله في متناول الجميع و يراعي إمكانات المواطنين من ذوي الدخل المحدود ويسهم في خلق مجتمع متماسك ومتلاحم وتحقيق رؤية البرنامج في توفير المسكن الملائم والمستدام.

وأضاف المنصوري أن البرنامج اعتمد في هذا الإطار إضافة نموذج سكني جديد وحديث في المرحلة الأولى من مشروع " مجمع بطين السمر السكني " في إمارة رأس الخيمة والذي يضم / 354 / مسكنا ويتضمن خمسة نماذج سكنية مختلفة هي " زمرد 3 " و" زفير 7 " إضافة إلى " ياقوت 7 " و" زمرد 6 ".. بجانب النموذج الحديث الذي سيتم إضافة / 34 / مسكنا منه خلال المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح أن النموذج الجديد سيتم توزيعه في جميع المجموعات في المشروع لخلق التجانس المطلوب بين النماذج كافة مع مراعاة توحيد ارتفاعات المساكن بكل مجموعة على حدة.. منوها بأن مساحة النموذج الجديد / 350 / مترا مربعا ويتلاءم مع الأسر التي يتكون أفرادها من خمسة إلى ستة أفراد حيث يتكون النموذج من طابق أرضي وأول و يضم أربع غرف نوم وصالة ومجلسا وأربعة حمامات و" غرفة للعمالة المنزلية " فضلا عن تميزه بمساحات غرف واسعة مراعاة لمتطلبات الأسر.

وقال المنصوري إن المشروع يشمل أربعة نماذج سكنية أخرى هي نموذج " زمرد 3 "و " زمرد 6 " اللذين يتميزان بتصميم يتلاءم مع الأسر التي يتكون أفرادها من خمسة إلى ستة أفراد حيث يتكونان من طابق أرضي وأول ويضمان صالتين ومجلسا وغرفة طعام و أربع غرف نوم وأربعة حمامات بجانب مطبخ وغرفة غسيل ومخزن و" غرفة للعمالة المنزلية " وحمام..فيما يمكن توسعة المسكن مستقبلا بحيث يضم غرفة وحماما إضافيين.

وأشار إلى أن نموذج " زفير 7 " يتميز بملاءمته للأسر التي يتكون عدد أفرادها من أربعة حيث يضم طابقا أرضيا قابلا للتوسعة وصالة ومجلسا وغرفتي نوم وحمامين ومطبخا وغرفة غسيل وغرفة خادمة وحماما.. فيما يمكن إضافة غرفة وحمام إضافيين في حال التوسعة المستقبلية للوحدة السكنية.

وتابع أن نموذج " ياقوت 7 " يتكون من أربع غرف نوم ويتلاءم مع الأسر التي يتكون عدد أفرادها من أربعة ويضم طابقا أرضيا قابلا للتوسعة وصالة ومجلسا بجانب غرفتي نوم وحمامين ومطبخ وغرفة غسيل و" غرفة للعمالة المنزلية " وحمام.. فضلا عن أنه يمكن إضافة غرفة وحمام في حال التوسعة المستقبلية للوحدة السكنية.

وذكر المنصوري أن نماذج مشروع مجمع بطين السمر السكني " زمرد 3 " و" زمرد 6 " تتميز بالتوسع المستقبلي حيث تمكن المستفيدين من إقامة أي إضافات مستقبلية في المسكن حسب حاجة الأسرة دون تحمل تكاليف بناء باهضة وذلك لتميز هذه النماذج بمساحات مخصصة في التصميم الرئيسي للمسكن.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الهندسية إن المشروع يشرف عليه مدير من البرنامج من ذوي الخبرة والكفاءة وممن كانت لهم خبرات سابقة في إدارة المشاريع السكنية بمشاريع المجمعات السكنية التي تم تنفيذها في إمارتي الشارقة والفجيرة.. لافتا إلى أن مهندسي البرنامج من الكفاءات الوطنية الذين يقومون بالإشراف المباشر على المشاريع من خلال اعتماد آلية متابعة المشاريع الحكومية وضبط الجودة ومطابقة نسب الإنجاز في الواقع على الدفعات المالية المقدمة والتأكد من معايير السلامة في المواقع الإنشائية وإعداد التقارير الفنية للمشروع بشكل دوري ودراسة اعتماد الموردين والمواد.. إضافة إلى اعتماد طلبات صرف الدفعات لأطراف المشروع ضمن خطة تنفيذ المشروع الزمني.

ويقع مشروع بطين السمر السكني على شارع الشيخ محمد بن زايد بعد مخرج رقم / 122 / بالاتجاه إلى إمارة رأس الخيمة ما يجعل من موقعه ميزة إضافية لربط المجمع بإمارات الدولة كافة إلى جانب قربه من الشوارع والمناطق الحيوية في الإمارة كشارع الاتحاد وجزيرة مرجان والمرافق الخدمية الأخرى كمستشفى الشيخ خليفة وجامعة الاتحاد وميناء العرب.

ويعد المجمع أول مدينة اجتماعية تركز على تعزيز حركة المشاة من خلال ممرات خاصة وتمكن / 50 / في المائة من الطلبة القاطنين في المدينة من الذهاب إلى مدارسهم سيرا على الأقدام أوعلى الدراجات الهوائية من دون الحاجة إلى وسائل المواصلات.

كما يوفر المجمع أحياء مناسبة لتجمع الأهالي ولعب الأطفال حيث يطل كل مسكن على حديقة مغلقة حفاظا على الخصوصية فضلا عن تزويد المدينة بجميع المرافق الخدمية من مراكز صحية ومدارس لمختلف المراحل التعليمية ومحال تجارية ومساجد تلبية لاحتياجات السكان.. فيما سيتم تشييد المجمع وفق نموذج جديد وهو نموذج المجمعات السكنية الاجتماعية التي توفر أفضل الخدمات ومقومات الحياة الكريمة للمواطنين حيث تعد المدينة السكنية اجتماعية متكاملة الخدمات.

وتبلغ نسبة إنجاز مشروع مجمع بطين السمر السكني في "المرحلة الأولى" 11 في المائة إذ تم البدء في المشروع في الصف الأول من عام 2016 وتجرى حاليا أعمال الردم وتسوية الأراضي وبناء القواعد والأساسات.. فيما يتوقع تسليم المشروع - الذي تبلغ تكلفته الإجمالية / 330 / مليون درهم - بداية عام 2019 توافقا مع البرنامج الزمني الذي وضعه البرنامج منذ بداية المشروع.