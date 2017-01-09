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عقارات

سجن رجل أعمال سعودي رفض دفع عمولة بيع أراض بـ1.6 مليار ريال

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
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سجن رجل أعمال سعودي رفض دفع عمولة بيع أراض بـ1.6 مليار ريال

قضت المحكمة الجزائية في محافظة جدة بحبس رجل أعمال سعودي حبساً تنفيذياً ما لم يسدد 39.448.500 ريال (10.5 مليون دولار) لسمسار عقاري نظير عمولة بيع أراض بقيمة 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن ذلك يأتي بعد امتناع المتهم عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة العامة يقضي بإلزامه بدفع المبلغ، حيث لجأ المدعي للمحكمة الجزائية للمطالبة بحقه من المدعى عليه، ولعدم وفاء المنفذ ضده بمضمون السند التنفيذي وعدم وجود أموال ظاهرة للمدين كافية للوفاء بالحق الذي عليه، أصـدر قاضي الجزائية حكماً بحبسه حبساً تنفيذياً ما لم يسـدد أو يثبت عسارة بعـد مضي فترة 3 أشهر من حبسه على أن يمدد الحبس في حالة عدم الدفع.

 

وكان المتهم قد تعمد الاختفاء، سابقاً، للامتناع عن تنفيذ الحكم وتم إدراج اسمه على قائمة المطلوبين للمنع من السفر.

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