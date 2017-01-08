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عقارات

الصندوق العقاري السعودي يحدث بيانات المتقدمين على قوائم الانتظار للإعلان عن القروض

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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الصندوق العقاري السعودي يحدث بيانات المتقدمين على قوائم الانتظار للإعلان عن القروض

بدأ صندوق التنمية العقارية السعودي في تحديث بيانات المواطنين المتقدمين للصندوق على قوائم الانتظار بالإضافة لمن صدرت لهم الموافقة على القروض ولم يتقدموا للحصول على القرض.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً للإعلان عن دفعات جديدة من القروض للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة اليومية أن تعميماً صدر عن الصندوق تضمن قيام الفروع بضرورة تحديث البيانات عن طريق البوابة الخارجية للصندوق عدا الحالات الخاصة التي يراها مدير الفرع أو المكتب التي تحتاج إلى مساعدة ويتم تحديث البيانات لهم من قبل موظفي الفرع بالدخول للبوابة الخارجية.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تحديث دوري لقوائم الانتظار، حسب الأقدمية بالتاريخ والمتبعة في إصدار الموافقات.

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قال، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن صندوق التنمية العقارية يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة من القروض خلال هذا الشهر ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ 40 عاماً الماضية.

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