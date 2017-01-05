"ساما" تزيد الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك للمواطنين السعوديين لتملك المسكن الأول لـ85%

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70 إلى 85 بالمئة.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، في بيان، إنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري.

وأوضح "الخليفي" أن ذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.

وأضاف أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.

وكانت مؤسسة النقد قد قررت في مارس/آذار 2016 رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 بالمئة إلى 85 بالمئة لشركات التمويل العقاري دون البنوك.