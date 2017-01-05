Arabian business
عقارات

"ساما" تزيد الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك للمواطنين السعوديين لتملك المسكن الأول لـ85%

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"ساما" تزيد الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك للمواطنين السعوديين لتملك المسكن الأول لـ85%

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70 إلى 85 بالمئة.

 

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، في بيان، إنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري.

 

وأوضح "الخليفي" أن ذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.

 

وأضاف أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.

 

وكانت مؤسسة النقد قد قررت في مارس/آذار 2016 رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 بالمئة إلى 85 بالمئة لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: صندوق التنمية العقارية السعودي يعلن أكبر رقم للقروض منذ 40 عاماً الشهر القادم

وزارة الإسكان توقع عقداً لبناء 5 آلاف وحدة مع شركة سعودية

وزارة الإسكان تعتزم إجراء مسح للسعوديين غير القادرين على دفع الإيجار

وزارة الإسكان السعودية: برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء سيأخذ وقتاً للتنفيذ

تعليقات

المزيد في عقارات

تحليل: 23 مليار درهم قيمة 14 ألف شقة بيعت على الخريطة في دبي 2016

عقد بقيمة 725 مليون درهم لتنفيذ المرحلة 1A6 من مشروع ون سنترال

صندوق التنمية العقاري السعودي يتجه لاعتماد آلية إقراض جديدة تتضمن فوائد منخفضة ومراعاة قدرة المقترض

انخفاض تكلفة البناء في السعودية 35% أواخر 2016

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : تلتقط سيلفي وتتعرف على وجوه الركاب .. السيارة الأذكى بالعالم "بورتال"

عقد بقيمة 725 مليون درهم لتنفيذ المرحلة 1A6 من مشروع ون سنترال

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »