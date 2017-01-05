تحليل: 23 مليار درهم قيمة 14 ألف شقة بيعت على الخريطة في دبي 2016

بلغت قيمة الشقق السكنية والتجارية المباعة على الخريطة أكثر من 23 مليار درهم خلال عام 2016 الماضي، طبقاً لتحليل أجرته صحيفة «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي والموثقة في سجلاتها، وبلغ عدد الشقق المباعة 14288 وحدة.

ولا تشمل القيمة الإجمالية لتلك الصفقات قيمة الشقق السكنية والتجارية المباعة على الخريطة قيمة الصفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك.

وبحسب ما نشرت «البيان الاقتصادي»، فقد حافظت مبيعات الشقق السكنية والتجارية التي لا تزال قيد التصميم أو الإنشاء على أدائها، وبقيت تدور في فلك 23 و24 مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بلغت 24.6 مليار درهم في 2015 وأكثر من 23.5 مليار درهم في 2014، وتجاوزت 24 مليار درهم في 2013.

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