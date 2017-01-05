Arabian business
عقارات

تحليل: 23 مليار درهم قيمة 14 ألف شقة بيعت على الخريطة في دبي 2016

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
تحليل: 23 مليار درهم قيمة 14 ألف شقة بيعت على الخريطة في دبي 2016

بلغت قيمة الشقق السكنية والتجارية المباعة على الخريطة أكثر من 23 مليار درهم خلال عام 2016 الماضي، طبقاً لتحليل أجرته صحيفة «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي والموثقة في سجلاتها، وبلغ عدد الشقق المباعة 14288 وحدة.

ولا تشمل القيمة الإجمالية لتلك الصفقات قيمة الشقق السكنية والتجارية المباعة على الخريطة قيمة الصفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك.

وبحسب ما نشرت «البيان الاقتصادي»، فقد حافظت مبيعات الشقق السكنية والتجارية التي لا تزال قيد التصميم أو الإنشاء على أدائها، وبقيت تدور في فلك 23 و24 مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بلغت 24.6 مليار درهم في 2015 وأكثر من 23.5 مليار درهم في 2014، وتجاوزت 24 مليار درهم في 2013.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

دبي للعقارات تبدأ بتسليم أول أبراج مشروع "دبي وورف" في قرية الثقافة 3 أشهر قبل الموعد

انخفاض مبيعات عقارات الرياض 38%

سوق عقارات دبي يستمد قوته من ثغرات الأوضاع العالمية

سوق العقارات البحريني يحافظ على مرونته واستقراره مع اقتراب نهاية 2016

تعليقات

المزيد في عقارات

عقد بقيمة 725 مليون درهم لتنفيذ المرحلة 1A6 من مشروع ون سنترال

صندوق التنمية العقاري السعودي يتجه لاعتماد آلية إقراض جديدة تتضمن فوائد منخفضة ومراعاة قدرة المقترض

انخفاض تكلفة البناء في السعودية 35% أواخر 2016

صندوق التنمية العقارية السعودي يدرج 124.4 ألف شخص متعثر في قوائم "سمة"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

7 آلاف فرصة عمل في "توظيف أبوظبي" 30 يناير

26 شاعرا من 17 دولة عربية يشاركون في مهرجان الشعر العربي بالشارقة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »