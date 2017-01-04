عقد بقيمة 725 مليون درهم لتنفيذ المرحلة 1A6 من مشروع ون سنترال

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن منح شركة الفطيم كاريليون عقداً بقيمة 725 مليون تقريباً لتنفيذ المرحلة" 1 أى 6" من مشروع ون سنترال مشروع التطوير العقاري الواقع بين مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وأبراج الإمارات في قلب منطقة الأعمال التجارية في دبي.

وتصل مساحة المرحلة الجديدة إلى 182 ألفا و 500 مترمربع وتتكون من برجين فاخرين للمكاتب من المستوى " أي" يبلغ ارتفاعهما 8 طوابق و12 طابقا على الترتيب ويبدأ تنفيذ المرحلة الجديدة في شهر يناير 2017 والتي من المقرر لها أن تنتهي بنهاية عام 2018.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كانت شركة الفطيم كاريليون قد انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى " 1 أي 2" من هذا المشروع والتي يتم تأجيرها حالياً كما أشرفت على الانتهاء من المرحلة " 1 أي 5" والتي كان قد تم التعاقد عليها في أكتوبر 2015.

وبهذا العقد الأخير تصل إجمالي قيمة العقود التي فازت بها شركة الفطيم كاريليون في مشروع ون سنترال إلى مليار و 800 مليون درهم.

وأعرب جورجيت سينج، نائب أول الرئيس لإدارة العقارات في مركز دبي التجاري العالمي عن سرورهم بالإستمرار في العمل مع شركة الفطيم كاريليون بعد تسلم المرحلة الأولى من المباني المكتبية بنجاح والتي تم تأجير جميع وحداتها بالكامل تقريبا.

وقال إن علاقتهم مع شركة الفطيم كاريليون سوف تستمر لتطوير مباني مكتبية راقية جديدة بمعايير عالمية بمستوى "أي" في قلب منطقة الأعمال التجارية في دبي وسوف توفّر تلك المساحات المرنة بجودتها العالية فرصاً تجارية مميزة في قلب المنطقة.