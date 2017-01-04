صندوق التنمية العقاري السعودي يتجه لاعتماد آلية إقراض جديدة تتضمن فوائد منخفضة ومراعاة قدرة المقترض

قالت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادر اليوم الأربعاء إن صندوق التنمية العقارية يتجه لتنفيذ آلية جديدة لصرف القروض التي يستعد للإعلان عنها بعد أسابيع قليلة وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية موضحة أن الفوائد ستكون مدعومةً من الصندوق ومنخفضة جداً.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادرها القروض سيتم اعتمادها وفقاً لقدرة المقترض على السداد؛ حيث لن تكون قيمة جميع القروض 500 ألف ريال، كما كان سابقاً.

وذكرت المصادر أن نسبة الدعم ستختلف حسب الحالة المادية للمقترض، حيث يرتفع الدعم وتقل الفائدة لذوي الدخل المنخفض وفقاً لفئات سيتم إقرارها من ضمنها فئة ذوي الدخل المنخفض والذين يتوقع أن يتكفل الصندوق بدفع كامل الفوائد عنها.

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قد قال قبل أيام أن صندوق التنمية العقارية يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة من القروض خلال هذا الشهر ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ 40 عاماً الماضية.