أبوظبي تسمح للوافدين بالتملك في جزيرة فاهد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (143) لسنة 2016 بشأن المنطقة الاستثمارية الثالثة عشر في إمارة أبوظبي.

ونص القرار الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي على أن جزيرة فاهد رقم (1) بحوض جزيرة فاهد تعتبر من المناطق الاستثمارية طبقا للحدود الموضحة بالخريطة.

ونقلا عن صحيفة البيان، نصت المادة الثانية على السماح للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والوافدين بالتملك في جزيرة فاهد رقم (1) بحوض جزيرة فاهد وفق التشريعات السارية، ونصت المادة الثالثة على أن ينفذ القرار من تاريخ صدوره في 28 ديسمبر 2016 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

والمقرر أن تصبح جزيرة فاهد من أبرز المشاريع الحيوية والسياحية لمدينة أبوظبي، وستتضمن قنوات مائية تمتد على طول وعرض الجزيرة، إضافة إلى وجود بحيرات في مناطق مختلفة من الجزيرة، والعديد من المجمعات السكنية المستدامة والمتكاملة، والمنتجعات السياحية، التي ستمتد على طول الواجهات المائية للجزيرة، فضلاً عن المشروعات الممتدة على قنواتها وبحيراتها، حيث تقع على مقربة من منطقة الأعمال المركزية في جزيرة أبوظبي، وتتوسط جزيرتي ياس والسعديات.

ويعد المشروع ضمن حزمة من المشارع التي اعتمدها المجلس في نهاية عام 2015، البالغ عددها 27 مشروعاً تطويريا.