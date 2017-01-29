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وزارة الإسكان السعودية تبدأ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بمكة

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
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وزارة الإسكان السعودية تبدأ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بمكة

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الأحد، تطبيق المرحلة الأولى من مراحل نظام رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة.

وقالت الوزارة إن هذه المرحلة تشمل الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد في الخريطة المرفقة.

ودعت الوزارة مالكي الأراضي الواقعة في الحدود المبينة في الخريطة التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر تنتهي يوم 4/11/1438 هـ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

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