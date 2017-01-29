وزارة الإسكان السعودية: آلية تخصيص الـ120 ألف وحدة تخضع لمعايير والأسعار أقل من السوق

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن آلية التخصيص الخاصة بالوحدات السكنية المزمع توزيعها على المستفيدين خلال الثلاث سنوات القادمة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال آل سعود قوله إن الآلية ستكون منظمة وعادلة ومتوازنة.

وأضاف الأمير سعود أنه سيتم تخصيص المنتج السكني بدعم من الدولة بما يتلاءم مع قدرات المواطن المادية وحاجاته الاجتماعية وبمتوسط سعر أقل من السوق.

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت، مؤخراً، إطلاق أولى دفعات برنامج "سكني" الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

وتشمل منتجات وزارة الإسكان 120 ألف وحدة سكنية سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات- حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة.