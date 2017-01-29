وزارة الإسكان السعودية تدرس تمويل مشاريع المطورين العقاريين 20% من المشروع لتسريع الانجاز

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن الوزارة تدرس تقديم تمويل مسترد للمطورين العقاريين بنسبة 20 بالمئة من المشروع بعد استيفاء جميع المتطلبات وذلك لتسريع إنجاز المشاريع العقارية.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية أنه خلال لقاء بغرفة الشرقية تحت عنوان "حديث في التطوير"، أشار أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد الغزواني إلى أن حظر الإعلان أو التسويق أو العرض أو البيع لمشاريع البيع على الخارطة لكل أنواع الأراضي دون ترخيص، جاء لحماية المتعاملين من البيع الوهمي.

وقال "الغزواني" إن ترخيص أكثر من 41 ألف وحدة حتى الآن يؤكد أن البرنامج يعمل وفق ما خطط له، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير الأنظمة والتشريعات والاستماع لمقترحات المطورين.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في سبتمبر/أيلول 2016 على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

وبرنامج البيع على الخارطة هو الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري.