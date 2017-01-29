Arabian business
عقارات

مصادر: 460 ألف مقاول وهمي في السعودية

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مصادر: 460 ألف مقاول وهمي في السعودية

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد نقلاً عن مصادر مطلعة أن العدد الفعلي للمقاولين الموجودين في السوق السعودي لا يتجاوز 140 ألف مقاول ما يعني وجود نحو 460 ألف مقاول وهمي في السوق في ظل تجاوز أعداد المقاولين المسجلين في بيانات وزارة التجارة والاستثمار 600 ألف مقاول.

 

وأكدت مصادر صحيفة "عكاظ" اليومية أن المقاولين المصنفين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف مقاول من إجمالي 600 ألف مقاول، وهم من تسند إليهم المشاريع الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من التجار في السوق من غير المقاولين يستخرجون سجلات مقاولين؛ من أجل الحصول على تأشيرات فقط.

 

وقالت المصادر أن الأمر جعل قطاع المقاولات الذي يعد من أهم القطاعات تأثيراً على الاقتصاد السعودي عشوائياً، وتسبب في تعثر المشاريع الحكومية.




المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام"

الهيئة السعودية للمقاولين تعتزم اعتماد إستراتيجية لدعم شركات المقاولات

مجموعة المعجل السعودية: متحصلات بيع أصول ومعدات الشركة ستذهب للدائنين

40 % من قضايا التستر التجاري بالسعودية هي في قطاع المقاولات

تعليقات

المزيد في عقارات

تحول السعوديين إلى إيجار العقارات بدلاً من الشراء

وزارة الإسكان السعودية تتيح للشركات الأجنبية الدخول في المنافسة على إنشاء المساكن

"دبي للعقارات" تبني منازل "مراسي الخليج التجاري" العائمة في فنلندا

الإسكان السعودية تطرح منافسة لتصميم وبناء وتسويق 9 آلاف شقة على أراضي الوزارة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

محكمة أمريكية تكبح قرار ترامب بمنع بعض المهاجرين المسلمين

هل ترتبط اعتداءات خادمات أثيوبيات على الاطفال بأعياد غريبة؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »