مصادر: 460 ألف مقاول وهمي في السعودية

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد نقلاً عن مصادر مطلعة أن العدد الفعلي للمقاولين الموجودين في السوق السعودي لا يتجاوز 140 ألف مقاول ما يعني وجود نحو 460 ألف مقاول وهمي في السوق في ظل تجاوز أعداد المقاولين المسجلين في بيانات وزارة التجارة والاستثمار 600 ألف مقاول.

وأكدت مصادر صحيفة "عكاظ" اليومية أن المقاولين المصنفين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف مقاول من إجمالي 600 ألف مقاول، وهم من تسند إليهم المشاريع الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من التجار في السوق من غير المقاولين يستخرجون سجلات مقاولين؛ من أجل الحصول على تأشيرات فقط.

وقالت المصادر أن الأمر جعل قطاع المقاولات الذي يعد من أهم القطاعات تأثيراً على الاقتصاد السعودي عشوائياً، وتسبب في تعثر المشاريع الحكومية.







