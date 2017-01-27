وزارة الإسكان السعودية تتيح للشركات الأجنبية الدخول في المنافسة على إنشاء المساكن

أفادت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن وزارة الإسكان بدأت في مرحلة جديدة تتيح للشركات الأجنبية الدخول في المنافسة فعلياً مع الشركات الوطنية في إنشاء المساكن.

وقالت صحيفة "اليوم" أن وزارة الإسكان تستعد لاستقبال عروض المطورين العقاريين لتصميم وتسويق وبناء 9049 وحدة سكنية بنظام الشقق، وأعلنت الوزارة ممثلة ببرنامج البيع على الخارطة (وافي) أن هذه الدفعة تمثل الأولى من ضمن مشاريعها للعام 2017.

ونقلت عن مصادر مطلعة إن هذه المشاريع ستكون بداية مرحلة جديدة تتيح للشركات الأجنبية الدخول في المنافسة فعليا مع الشركات الوطنية في إنشاء المساكن بعد أن كانت هناك مجموعة من الاتفاقات الدولية للمشاركة في مشاريع الوزارة، وذلك لرفع معدل التنافسية وإدخال طرق بناء حديثة توفر أفضل أساليب الإنشاء ولتعزيز الشراكات بين القطاعين المحلي والأجنبي وجذب الكفاءات المتاحة لإنجاز المشاريع السكنية.

ودعت الوزارة المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في المنافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي وزارة الإسكان في كل من مشروع الخرج 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط 2802 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إسكان تبوك 5357 وحدة سكنية، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 15 ألف ريال تقدم بشيك يكون باسم لجنة البيع على الخارطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (‪SA65 1500 0999 1154 6579 0001) وإحضار ما يثبت ذلك إلى مقر اللجنة بوزارة الإسكان.

وتأتي هذه الدفعة والمكونة من 9049 وحدة سكنية على شكل الشقق، عبر برنامج البيع على الخارطة كمرحلة أولية لعدة مراحل سيتم إطلاقها خلال العام 2017، تشمل جميع مناطق المملكة، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.

ويهدف برنامج البيع على الخارطة (وافي) إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.