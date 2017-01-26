"دبي للعقارات" تبني منازل "مراسي الخليج التجاري" العائمة في فنلندا

أرسي عطاء المرحلة الأولى من مشروع "مراسي الخليج التجاري" في دبي لصالح شركة "أدماريس" الفنلندية، وهو مشروع إماراتي يضم منازل عائمة ومطاعم تطل مباشرة على البحر ونادياً حصرياً لليخوت. وتقوم "دبي للعقارات" بتطوير المشروع الذي من المتوقع أن يصبح معلماً بارزاً في دبي.

ضم مجال عمل شركة «أدماريس» أيضاً إنشاء 10 منازل عائمة، ومطعمين ونادٍ حصري لليخوت، وجميعها مبانٍ حديثة عائمة. إذ ستقوم شركة «أدماريس» بتصميم هذه المنشآت المعمارية الفريدة وإدارتها وتصنيعها في فنلندا، لضمان إمكانية تحقيق جودة عالية من خلال البناء في منشأة بناء متخصصة بذلك، ومن قبل قوة عاملة متخصصة في بناء عقارات عائمة.

وحسب ماجاء في صحيفة الخليج، ستضم منطقة مراسي التجارية ككل أطول ممشى على الواجهة المائية في دولة الإمارات والمنازل المائية الأولى من نوعها في البلاد، والتي يمكن الوصول إليها مشيًا أو عن طريق القوارب، فضلاً عن المطاعم والمرافق الترفيهية وخمسة مراسٍ لليخوت محفوفة بأشجار النخيل تستوعب ما يقرب 700 قارب، إلى جانب عدد من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي العائمة، ومجموعة متنوعة من المتاجر الشاطئية، ومرافق التسلية والترفيه، ومجموعة من الشركات المحلية والدولية.





ومن المتوقع أن يصبح مشروع «مراسي الخليج التجاري»، الواقع على قناة دبي المائية، من أهم المعالم الرئيسية لإمارة دبي في المستقبل، ووجهة ساحلية غير مسبوقة وفريدة من نوعها في الإمارات والشرق الأوسط. وستكون الميزة المعمارية الرئيسية للمشروع هي المنازل العائمة والتي تم تصميمها وتصنيعها من قبل شركة «أدماريس» في فنلندا. وبإبداع مستقبلي التفكير لتطوير المنازل السكنية، سيتمتع كل منزل بإمكانية الوصول إليه عن طريق القوارب وبإطلالة لا مثيل لها للمناطق المحيطة بقناة دبي المائية.





وتعد «أدماريس» شركة رائدة في بناء المنشآت العائمة المبتكرة، بما في ذلك «تيراس برج العرب»، فتجعل من البناء فوق المياه في المواقع التي لا تتوفر فيها الأراضي أمرًا ممكنًا. ويجمع تصميم الشركة الفريد للمنشآت العائمة التقنيات البحرية وتقنيات الإنشاء لتوفير فرص عقارية مميزة. وكانت شركة «أدماريس» قد بدأت ببناء المباني العائمة في أكتوبر 2016، حيث يتم تصنيعها وتجهيزها بالكامل في فنلندا قبل نقلها عن طريق البحر إلى دبي خلال الربع الثالث من عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدماريس» ﻣايكل هيدبيرغ: «نسعى إلى إنشاء عقارات فريدة ومبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك بالاستفادة من تقنيات الإنشاء خارج موقع البناء الرائدة والمتعددة التخصصات. وقد بدأنا في أول مشروع لنا في دولة الإمارات بالعمل مع دبي القابضة ومجموعة الجميرة لتشييد تيراس برج العرب. وبعد نجاحنا في بناء هذا المنتجع الجديد المرفق ببرج العرب، وهو التعهد الأكبر على الإطلاق من نوعه في العالم، فإننا نعمل الآن على مشروع آخر يتطلع فيه العميل إلى إنشاء مشروع بارز بدرجة عالية من الابتكار والجودة».





من جهته، قال عبد الله لاحج، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: «بصفتنا من أكبر المطورين الرائدين، متقدمون بعملنا السريع والكفوء لتقديم مشاريع ناجحة وأنماط حياة استثنائية، وقيمة وتأثير دائم لتطوير دبي، إذ سيصبح مشروع مراسي الخليج التجاري جزءاً أساسياً من المدينة يتماشى مع خطة دبي لعام 2021، والرامية لإنشاء مدينة ذكية ومستدامة قبل معرض إكسبو العالمي في عام 2020». كما يسرنا العمل مع شركة «أدماريس» الفنلندية لتطوير المنازل العائمة الأولى من نوعها في مراسي الخليج التجاري التابعة لمجموعة دبي للعقارات. إذ سيضمن استخدام الشركة للتكنولوجيا المبتكرة وتقنيات الإنشاء الفريدة في إنشاء هذه الهياكل المميزة أن تكون المنازل المائية والممشى والحدائق والمراسي المحيطة من أكثر الوجهات السكنية المرغوبة في المدينة».