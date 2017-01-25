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الإسكان السعودية تطرح منافسة لتصميم وبناء وتسويق 9 آلاف شقة على أراضي الوزارة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
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الإسكان السعودية تطرح منافسة لتصميم وبناء وتسويق 9 آلاف شقة على أراضي الوزارة

أعلنت وزارة الإسكان السعودية ممثلة في برنامج البيع على الخارطة (وافي) عن طرح منافسة لتصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي الوزارة.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، ذكر بيان الوزارة إن هذه العمائر تقع في (الخرج، الأحساء، خميس مشيط، تبوك) وتتضمن 9049 شقة.

 

وقالت الوزارة إنه على الراغبين الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 15 ألف ريال التقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخارطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد وإحضار ما يثبت ذلك إلى مقر اللجنة بوزارة الإسكان بطريق العليا العام، حي الصحافة، الدور الأرضي.

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