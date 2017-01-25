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عقارات

ديار للتطوير تسجل إيرادات 428.3 مليون درهم في 2016

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
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ديار للتطوير تسجل إيرادات 428.3 مليون درهم في 2016

سجلت شركة ديار للتطوير -ومقرها دبي-  نمواً كبيراً في إيرادات الشركة خلال العام 2016، حيث بلغت 428.3 مليون درهماً (مقارنة بـ257.1 مليون درهم في عام 2015 بارتفاع تبلغ نسبته 67%)، وذلك بحسب ملخص النتائج المالية الأولية للعام المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 الذي أعلنت عنه الشركة اليوم الأربعاء.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، عزت الشركة هذا الارتفاع إلى التطور الذي تشهده مشاريع الشركة، وبالأخص مشروعي "ذي آتريا" و"مون روز"، ما أدى إلى ارتفاع وقدره 55 بالمئة في الأرباح التشغيلية خلال السنة الماضية لتبلغ 218.9 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ141.4 مليون درهم في عام 2015. ويعكس هذا الارتفاع في الإيرادات والأرباح التشغيلية خلال عام 2016 النمو الصحي والمستمر في أعمال الشركة وأنشطتها.

 

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير "واصلت ’ديار‘ تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لعام آخر، وذلك بفضل استراتيجيات النمو التي تنتهجها الشركة، والتي أسهمت بتحقيق مستويات عالية من الكفاءة، وتحسين نموذج الأعمال المتبع، بالإضافة تسجيل المزيد من النمو على مستوى مشاريع الشركة في السوق."

 

وأضاف "شهد سوق العقارات في الدولة ضخ المزيد من الاستثمارات خلال العام الماضي بالرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق الاقتصادية، مما ساهم بتعزيز موقعه كركيزة أساسية ضمن عناصر الاقتصاد الوطني.

 

وقال البيان إن "ديار للتطوير" كانت قد سجلت حضوراً بارزاً في عددٍ من الأسواق العالمية، وذلك من خلال تنظيم معارض للمبيعات في مدينتي نيودلهي ومومباي في الهند إضافة إلى مشاركتها في معرض دبي للعقارات الذي أقيم في مدينة مومباي كذلك. كما وقعت الشركة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة "إشيوغلو"، أحد أبرز المطورين العقاريين في تركيا، حيث تهدف الاتفاقية إلى استقطاب المستثمرين الأتراك الراغبين بالاستثمار في سوق العقارات الإماراتي من خلال مشروع "ميدتاون". 

 

كما أعلنت "ديار للتطوير"عن توقيعها اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة "ميلينيوم وكوبثورن" وذلك بهدف تشغيل وإدارة ثلاثة مشاريع فندقية لشركة "ديار".

 

ودشنت "ديار للتطوير" أنشطتها في 2017 بالإعلان عن مذكرة تفاهم مع "دبي الجنوب" لإنشاء مشروع عقاري مشترك متعدد الاستخدامات في المنطقة السكنية في دبي الجنوب. وسيشمل المشروع وحدات سكنية وتجارية متنوعة ومحلات بيع التجزئة ومرافق ضيافة.

 

كما تخطط الشركة تسليم مشروعي "مون روز" في منطقة البرشاء جنوب و"ذي آتريا" في منطقة الخليج التجاري خلال هذا العام.

 

ومن الجدير بالذكر أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي يمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية. وتعد الشركة إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة.

 

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