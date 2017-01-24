بالصور..."رويال أتلانتس ريزيدنسيز" أيقونة معمارية جديدة في دبي

أطلقت شركة "كيرزنر" الدولية المشغلة للمنتجعات والفنادق الفاخرة عالمياً مشروع "رويال أتلانتس ريزيدنسيز" في دبي، وذلك بالتعاون مع شركة "نايت فرانك" العقارية. ويقع المشروع على هلال جزيرة النخلة إلى جانب منتجع أتلانتس النخلة.

ووفق صحيفة البيان، «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» هو أحد المشاريع المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، وتعول عليه المؤسسة لأن يصبح أيقونة معمارية جديدة ومعلماً حضارياً يتمتع بشهرة واسعة في قلب دبي النابض بالفخامة.

ويضم المشروع مجموعة خيارات تتضمن شققا ذات غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف، فضلاً عن السكاي كورت والبنتهاوس وأجنحة الحدائق. وعند إنجازه بالكامل، سيوفر «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» 231 شقة و795غرفة وأجنحة زوار فخمة على أكثر من 10 هكتارات من الأراضي داخل المنتجع.

مقومات

وقال عصام كلداري، مدير مشروع «رويال أتلانتس ريزيدنسيز»: إننا سعداء بإطلاق «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» في دبي، فالمشروع لا يستمد نجاحه من منتجع أتلانتس النخلة الشهير فقط، بل ويمثل امتداداً طبيعياً له لما يتمتع به من مقومات كبيرة مثل الوحدات السكنية الفاخرة، وهو ما يعد استكمالاً لنمو دبي في سوق العقارات والضيافة.

وسيكون المشروع الجديد معلماً وأيقونة جديدة في دبي وداعماً كبيراً لـ«خطة دبي 2021»، حيث سيتحول المشروع إلى واحد من أفضل الأماكن للسكن والعيش في العالم.

توقيت

بدوره، قال جان غابرييل بيريس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: هذا هو التوقيت السليم من أجل إعادة بناء أيقونة معمارية متميزة وإعادة تجربة أتلانتس النخلة بشكل جديد لنوفر للعائلات تجربة سكنية فريدة تتمتع بالفخامة والرقي.

وأضاف أن دبي كانت ولا تزال مهمة جداً على خريطة مشاريعنا، وستواصل كيرزنر دعم وتطوير دبي كوجهة عالمية رائدة. ونحن نعمل مع نخبة من أفضل الرواد في تلك الصناعة، بما في ذلك المهندسون المعماريون العالميون والمصممون ذوو الحرفية العالية والحس الفني الرفيع من أجل تصميم منازل ذات جودة عالية.

وتبدأ الأسعار في المشروع من نحو 7.65 ملايين درهم، وسيتألف من مساحات فاخرة للعيش تحاكي نمط الحياة العصرية ويطل على مناظر طبيعية بحرية خلابة حول جزيرة النخلة وكذلك أفق مدينة دبي النابض بالحياة.

ويعتبر هذا المشروع نتاج تعاون مشترك بين نخبة من الخبراء العالميين وكبار المهندسين المعماريين الحائزين على جوائز عالمية مثل «كي بي أف أسوشيتس» و«سيبلي دي مارجيري» للتصميم الداخلي وشركة دبليو إي تي لتصميم التجارب المائية وديفيد مكسيكو الذي صمم بركة السباحة بارتفاع 90 متراً والتي تعتبر اضافة نوعية في دبي.